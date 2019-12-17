Рубль днем усилил снижение к доллару и евро в рамках коррекции после роста накануне

Москва. 17 декабря. Доллар и евро повышаются, торгуются во вторник днем на "Московской бирже" вблизи максимальных отметок с начала сессии; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара США составил 62,61 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,87 руб./EUR1, подорожав на 26,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,75 копейки - до 65,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 декабря на 23,6 копейки, до 62,5326 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,3 копейки, до 69,6801 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем продолжает начатую с начала сессии коррекцию вниз после заметного роста по итогам предыдущих торгов. Участники рынка закрывают позиции, фиксируя прибыль в отсутствие новых деталей по первому этапу внешнеторговой сделки между США и Китаем.

В конце прошлой недели стало известно, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Об этом в пятницу объявил президент США Дональд Трамп.

Штаты также согласились вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров из США. Он ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР достигнет $50 млрд в год "довольно скоро".

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в пятницу, что Китай согласился увеличить импорт американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение следующих двух лет. Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Цены на нефть перешли к повышению во вторник днем, поддержку рынку продолжают оказывать надежды инвесторов на то, что ослабление напряженности между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли стимулирует мировой спрос.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,32% - до $65,55 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,28% - до $60,31 за баррель.

Аналитики ожидают сокращения запасов сырья в США, что также является позитивным фактором для рынка. В среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в США. В случае, если прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, подтвердятся, в стране будет зафиксировано недельное снижение запасов лишь в третий раз в текущем квартале.

"Российская валюта остается на комфортных уровнях, подходя к концу 2019 года вблизи максимально крепких внутригодовых значений (ниже 63 в паре с долларом и ниже 70 в паре с евро). Новостной фон остается весьма спокойным, поэтому сегодня рубль, вероятно, сохранится в узких торговых диапазонах. С начала декабря на рынках сохраняются оптимистичные настроения, и валюты развивающихся стран в среднем выросли на 2,6%. Рубль был среди лидеров укрепления (после чилийского и колумбийского песо, а также после бразильского реала и мексиканского песо). Поддержку рублю по-прежнему оказывают комфортные цены на нефть (выше $65 за баррель), общий повышенный аппетит к риску, а также приближение налогового периода", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Рубль накануне укреплялся вместе с прочими валютами развивающихся стран. Впрочем, давление на доллар осуществлялось по всем азимутам. Или, вернее, доллар продавали, чтобы купить риск. К тому же доходность рубля остается одной из самых высоких в мире. Разве только пространство для снижения ставки ЦБ РФ не столь велико, как у турецкого центробанка. Экспортеры также начинают готовиться к налоговым выплатам в декабре и начислению различных бонусов сотрудникам, что увеличивает объем предложения валюты. И наконец, нефть выше $65 за баррель Brent также не способствует серьезному ослаблению российской валюты, хотя на графике мы можем наблюдать краткосрочную перекупленность", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Банк России во вторник, 17 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 230 млрд рублей (при лимите 1 трлн 230 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 561,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 10 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 640 млрд рублей (при лимите 1 трлн 640 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 423,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,42% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 17 декабря разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 134 млрд 424,7 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,944% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9508% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник, продолжая отыгрывать решение ЦБ РФ уменьшить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,2% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 6,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,46% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 3 б.п. - до 6,51% и 6,52% годовых соответственно.