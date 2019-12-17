График рубля говорит о краткосрочной перекупленности - "Открытие Брокер"

График рубля говорит о краткосрочной перекупленности. но в целом у него больше шансов на стабилизацию вблизи текущих уровней, чем на какой-либо сильный откат, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль сдавал свои позиции на фоне фиксации прибыли. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,20%, недельная - до 6,37%, а месячная - до 6,46%.

"График рубля говорит о краткосрочной перекупленности. Ещё неделю назад доллар стоил более 63,6 рубля, а две недели назад стоил более 64,1 рубля. Столь стремительное укрепление произошло на фоне ожиданий по торговым переговорам США и КНР. Объявление о достижении договорённостей состоялось, а это значит, что пришло время фиксировать прибыль. С другой стороны, у рубля остаются все его среднесрочные преимущества в виде двойного профицита платёжного баланса и бюджета, а также дорогой нефти и сокращения закупок валюты в рамках бюджетного правила с 6 декабря. Кроме того, начался период подготовки экспортёров к уплате налогов в декабре. Поэтому у рубля больше шансов на стабилизацию вблизи текущих уровней, чем на какой-либо сильный откат", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.