.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Стоимость палладия сохраняет потенциал для роста в 2020 году - БКС
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в России в ноябре замедлился до 0,3%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 2,6% в октябре. Динамика показателя оказалась намного хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,5%
 
В России для граждан появятся новые процедуры банкротства
Минфин не возражает против того, чтобы в России для граждан появился новый порядок банкротства - по упрощенной процедуре через суд или даже без него, с помощью арбитражных управляющих. Минфин согласовал соответствующие предложения Минэкономразвития,...
 
Минэкономразвития: есть риски ухудшения темпов роста промышленности
Рост промышленного производства в РФ в декабре 2019 года и в начале 2020 года будет слабым, по итогам 2019 года промышленность может вырасти незначительно ниже прогноза в 2,3%, говорится в мониторинге Минэкономразвития "О динамике промышленного...
 
К 2022 году "гарантированная доля" субсидий автопрому сократится до нуля
Правительство приняло решение дифференцировать выплату автоконцернам компенсирующих утильсбор промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации по схеме 50/50% с 2020 года, планирует привязать к локализации распределение 100% выплат c 2022...
 
17 декабря 2019 года 15:41

Стоимость палладия сохраняет потенциал для роста в 2020 году - БКС

Стоимость палладия сохраняет потенциал для роста в 2020 году за счет своего фундаментального базиса, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

Палладий в 2019 году продемонстрировал активный рост цен - около 60% с начала года. Основным драйвером роста котировок метала является фундаментальная картина палладиевого рынка, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей дейнека - как в этом году, так и в перспективе ближайших двух лет на рынке будет сохраняться существенный дефицит предложения (порядка 600-800 тыс. унций). Спрос на металл продолжает рост в условиях ужесточения экологических стандартов в автомобильной отрасли по всему миру - металл остается незаменим при изготовлении систем фильтрации, подходящих под новые эко-стандарты. Тем временем предложение палладия в обозримой перспективе не демонстрирует потенциала для активного роста в отсутствии новых, активно используемых объектов ресурсной базы.

Что касается еще более заметного ценового роста палладия в завершении 2019 года, то, по мнению С. Дейнеки, определённую поддержку котировкам оказали следующие факторы. Во-первых, в декабре один из крупнейших в мире производителей метала (ЮАР) был вынужден приостановить добычу большинства руд платиновой группы, куда в том числе входит палладий, из-за катастрофических проблем с энергоснабжением в стране. Во-вторых, 2019 год рынки завершают в состоянии эйфории, основанной на сближении США и Китая в торговой плоскости и на надеждах продолжения данного процесса в будущем. Такой рыночный настрой "толкает" цены вверх на большинстве товарных рынков.

"По нашим оценкам, в следующем году металл сохраняет потенциал для роста за счет своего фундаментального базиса. Полагаем, что верхней границей ценового роста в палладии в 2020 году является уровень в $2600-2700 за унцию. Тем не менее, заметим, что такую картину в палладии можно назвать специфической в отношении всей группы промметаллов. Достижение данных уровней видится нам возможным лишь при сохранении оптимистичного настроя на глобальных рынках в длительной перспективе и отсутствии негативных шоков для мировой экономики, - пишет аналитик "БКС Премьер". - Пока мы не получили достаточных предпосылок для того, чтобы рассчитывать на неожиданное разрешение в следующем году проблем мировой экономики и ускорение мирового роста. Мы не исключаем, что катализатор мирового замедления в виде торгового конфликта США и КНР может быть снова активирован в 2020 году, а его давление на мировую экономику усилится. В этих условиях рынок промышленных металлов может оказаться под существенным давлением, и даже палладию (с учетом его структурного дефицита) будет весьма тяжело продемонстрировать активный рост цен. В данных условиях вероятным диапазоном цен палладия на следующий год видится $2200-2500 за унцию".

Опубликовано: /БКС/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 декабря 2019 года 17:41
Julius Baer сохраняет рекомендацию умеренного кредитного риска на рынке облигаций
Окончание 2019 года на рынке облигаций выглядит как зеркальное отражение конца 2018 года, говорится в комментарии Julius Baer. Год назад совместное влияние негативных факторов привело к снижению котировок акций и более рисковых сегментов рынка облигаций, и в то же время поддержало государственные...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 17:18
Импульс роста цен на нефть почти исчерпан, возможна коррекция до 65-64,7 долл./барр. - ИК "ФИНАМ"
Импульс роста цен на нефть почти исчерпан, возможна коррекция до 65-64,7 долл./барр., говорится в комментарии директрора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до уровня 65,63 доллара за баррель. Ралли вызвано надеждами на увеличение спроса на...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 16:38
Российский рынок акций может продолжить осваивать рекордные значения - "Открытие Брокер"
оссийский рынок акций может продолжить осваивать рекордные значения на фоне дорожающей нефти и снижения рисков, связанных с "торговой войной", сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Пока в Европе занимаются фиксацией прибыли, отечественный индекс Мосбиржи обновил исторический максимум,...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 16:11
График рубля говорит о краткосрочной перекупленности - "Открытие Брокер"
График рубля говорит о краткосрочной перекупленности. но в целом у него больше шансов на стабилизацию вблизи текущих уровней, чем на какой-либо сильный откат, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль сдавал свои позиции на фоне фиксации прибыли. К середине московских торгов баррель Brent...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 16:00
Рубль днем усилил снижение к доллару и евро в рамках коррекции после роста накануне
Москва. 17 декабря. Доллар и евро повышаются, торгуются во вторник днем на "Московской бирже" вблизи максимальных отметок с начала сессии; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 15:22
Опасность фиксации прибыли в акциях растет, но восходящий тренд по-прежнему силен - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника изменялись незначительно, ожидая сигналов от внешнего фона. В связи с тем, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, что торговый день в США может оказаться коррекционным, во второй половине сессии опасность фиксации прибыли, в том...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 14:58
Основной темой 2020г на рынке акций РФ будут дивидендная доходность и сокращение премии за риск - Sberbank CIB
Основной темой 2020г на рынке акций РФ будут дивидендная доходность и сокращение премии за риск, говорится в комментарии Sberbank CIB. Аналитики Андрей Кузнецов и Коул Эйксон полагают, что более дешевые акции с высокими свободными денежными потоками и растущими коэффициентами дивидендных выплат...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 14:34
Ситуация на долговом рынке в 2020 году будет непростой, однако резкого спада не ожидаем - Sberbank CIB
Ситуация на долговом рынке в 2020 году будет непростой, однако резкого спада не ожидается, говорится в комментарии Sberbank CIB. В условиях низких ставок поддержку получат инструменты, номинированные в локальных валютах. Рынок, вероятно, будет проявлять интерес к новым размещениям...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 13:59
Альфа-банк поднял оценку ADR Норникеля на 24%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) c $31,6 до $39,2 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена. Как говорится в отчете, аналитики скорректировали модель...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 13:26
"ФИНАМ" рекомендует акции Adobe Systems к покупке
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют акции Adobe Systems к покупке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. На взгляд эксперта, акции Adobe относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам, а также неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. "В последние...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 12:46
Доразмещение бондов Томской области пройдет с премией к кривой ОФЗ не выше 100 б.п. - "Уралсиб"
Доразмещение бондов Томской области пройдет с премией к кривой ОФЗ не выше 100 б.п., говорится в обзоре корпорации Уралсиб". Томская область во вторник с 10:00 до 13:30 мск проводит аукцион по доразмещению облигаций серии 34062 на сумму около 2 млрд руб. Номинальный объем доразмещаемого...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 12:17
Татнефть возвращается на рынок рублевого долга - "Уралсиб"
ПАО «Татнефть» возвращается на рынок рублевого долга и во вторник, 17 декабря, с 10:00 до 16:30 мск будет формировать книгу заявок на облигации серии БО001Р-01 объемом 15 млрд руб., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Срок обращения выпуска три года, оферты не предусмотрено. В ходе...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 11:55
Спрос на российские евробонды сохраняется - Промсвязьбанк
Спрос на российские евробонды сохраняется, несмотря на рост доходности UST’10 (+5 б.п. – до 1,87% годовых) на фоне роста "аппетита" к риску, отмечает в обзоре Промсвязьбанка аналитик Дмитрий Грицкевич. Так, доходность российского 10-летнего бенчмарка продолжает обновлять минимумы с сначала года,...    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 11:55
Рынок акций РФ замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками
Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов и обновления максимума индекса МосБиржи замедлил подъем из-за локальной фиксации прибыли игроками после общемирового ралли на соглашении о первой фазе торговой сделки США и Китая.    читать дальше
.
17 декабря 2019 года 11:48
JPMorgan снизил рейтинг акций РусАла, DR Норникеля и DR En+ до "нейтрально"
(изменен источник в 1-м абзаце, добавлена таблица) JPMorgan понизил рекомендацию (рейтинг) для акций "РусАла" (MOEX: RUAL), а также депозитарных расписок (DR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) и En+ (MOEX: ENPL) Group, с "выше рынка" до "нейтрально", сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.