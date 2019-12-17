Стоимость палладия сохраняет потенциал для роста в 2020 году - БКС

Стоимость палладия сохраняет потенциал для роста в 2020 году за счет своего фундаментального базиса, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

Палладий в 2019 году продемонстрировал активный рост цен - около 60% с начала года. Основным драйвером роста котировок метала является фундаментальная картина палладиевого рынка, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей дейнека - как в этом году, так и в перспективе ближайших двух лет на рынке будет сохраняться существенный дефицит предложения (порядка 600-800 тыс. унций). Спрос на металл продолжает рост в условиях ужесточения экологических стандартов в автомобильной отрасли по всему миру - металл остается незаменим при изготовлении систем фильтрации, подходящих под новые эко-стандарты. Тем временем предложение палладия в обозримой перспективе не демонстрирует потенциала для активного роста в отсутствии новых, активно используемых объектов ресурсной базы.

Что касается еще более заметного ценового роста палладия в завершении 2019 года, то, по мнению С. Дейнеки, определённую поддержку котировкам оказали следующие факторы. Во-первых, в декабре один из крупнейших в мире производителей метала (ЮАР) был вынужден приостановить добычу большинства руд платиновой группы, куда в том числе входит палладий, из-за катастрофических проблем с энергоснабжением в стране. Во-вторых, 2019 год рынки завершают в состоянии эйфории, основанной на сближении США и Китая в торговой плоскости и на надеждах продолжения данного процесса в будущем. Такой рыночный настрой "толкает" цены вверх на большинстве товарных рынков.

"По нашим оценкам, в следующем году металл сохраняет потенциал для роста за счет своего фундаментального базиса. Полагаем, что верхней границей ценового роста в палладии в 2020 году является уровень в $2600-2700 за унцию. Тем не менее, заметим, что такую картину в палладии можно назвать специфической в отношении всей группы промметаллов. Достижение данных уровней видится нам возможным лишь при сохранении оптимистичного настроя на глобальных рынках в длительной перспективе и отсутствии негативных шоков для мировой экономики, - пишет аналитик "БКС Премьер". - Пока мы не получили достаточных предпосылок для того, чтобы рассчитывать на неожиданное разрешение в следующем году проблем мировой экономики и ускорение мирового роста. Мы не исключаем, что катализатор мирового замедления в виде торгового конфликта США и КНР может быть снова активирован в 2020 году, а его давление на мировую экономику усилится. В этих условиях рынок промышленных металлов может оказаться под существенным давлением, и даже палладию (с учетом его структурного дефицита) будет весьма тяжело продемонстрировать активный рост цен. В данных условиях вероятным диапазоном цен палладия на следующий год видится $2200-2500 за унцию".