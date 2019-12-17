Опасность фиксации прибыли в акциях растет, но восходящий тренд по-прежнему силен - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника изменялись незначительно, ожидая сигналов от внешнего фона. В связи с тем, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, что торговый день в США может оказаться коррекционным, во второй половине сессии опасность фиксации прибыли, в том числе на российском рынке, растет. В целом же восходящий тренд по рискованным активам по-прежнему силен, считает Е. Кожухова.