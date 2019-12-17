Ситуация на долговом рынке в 2020 году будет непростой, однако резкого спада не ожидаем - Sberbank CIB

Ситуация на долговом рынке в 2020 году будет непростой, однако резкого спада не ожидается, говорится в комментарии Sberbank CIB. В условиях низких ставок поддержку получат инструменты, номинированные в локальных валютах. Рынок, вероятно, будет проявлять интерес к новым размещениям квазисуверенных и крупных банков из стран с низкими рейтингами. Корпоративные эмитенты, скорее всего, снова воспользуются благоприятной технической ситуацией.

"После головокружительного ралли на рынке облигаций инвесторы в долговые бумаги развивающихся рынков с полным правом могут отпраздновать завершение очень удачного года, - отмечают аналитики Sberbank CIB. - Однако главный вопрос заключается в том, что мы увидим, когда вернемся после праздников. С одной стороны, в условиях устойчиво низких процентных ставок в начале 2020 года, вероятно, продолжится сужение спредов в высокодоходном сегменте. С другой стороны, с учетом того, что Федрезерв, по-видимому, намерен сделать паузу и не менять ставки некоторое время, многие инвесторы, ориентировавшиеся на дюрацию, могут занять более защитные позиции, чтобы снизить процентный риск и риски непредвиденных событий. Это значит, что в 2020 году вряд ли стоит ждать повторения впечатляющей динамики, которую мы видели в 2019-м. В целом, нет сомнений в том что из-за высокой базы текущего года ситуация на долговом рынке в 2020 году будет непростой, однако резкого спада мы не ожидаем".

По мнению экспертов Sberbank CIB, в корпоративном сегменте многие инвесторы, вероятно, будут стремиться сократить риски, связанные с потенциальными непредвиденными событиями. "В целом, при прочих равных, вероятность усиления внешних политических рисков для российских активов в 2020 году будет ниже, чем в начале 2019 года, в связи с предстоящими президентскими выборами в США, - полагают эксперты Sberbank CIB. - Низкие ставки существенно ослабляют риски, связанные с рефинансированием, но при этом повышаются риски сделок по слиянию и поглощению (M&A) с привлечением заемных средств. В связи с этим мы полагаем, что риски корпоративного управления и смены контроля будут выше, чем в 2019 году".