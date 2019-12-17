.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк поднял оценку ADR Норникеля на 24%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"
.
17 декабря 2019 года 13:59
Альфа-банк поднял оценку ADR Норникеля на 24%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) c $31,6 до $39,2 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена. Как говорится в отчете, аналитики скорректировали модель оценки "Норникеля" с учетом повышения своих ожиданий относительно цен на палладий и медь в 2020-2021 годах. Обновленный прогноз цен на палладий и медь в 2020-2021 гг. от аналитиков Альфа-банка: Палладий ($/унция): новый прогноз на 2020г - 1939 (старый прогноз - 1700); новый прогноз на 2021г - 2028 (старый прогноз - 1702); Медь ($/тонна): новый прогноз на 2020г - 6414 (старый прогноз - 6114), новый прогноз на 2021 г - 6518 (старый прогноз - 6216). По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $29,19 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка"). Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31,49 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
.
17 декабря 2019 года 17:41
Окончание 2019 года на рынке облигаций выглядит как зеркальное отражение конца 2018 года, говорится в комментарии Julius Baer. Год назад совместное влияние негативных факторов привело к снижению котировок акций и более рисковых сегментов рынка облигаций, и в то же время поддержало государственные... читать дальше
.17 декабря 2019 года 17:18
Импульс роста цен на нефть почти исчерпан, возможна коррекция до 65-64,7 долл./барр., говорится в комментарии директрора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до уровня 65,63 доллара за баррель. Ралли вызвано надеждами на увеличение спроса на... читать дальше
.17 декабря 2019 года 16:38
оссийский рынок акций может продолжить осваивать рекордные значения на фоне дорожающей нефти и снижения рисков, связанных с "торговой войной", сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Пока в Европе занимаются фиксацией прибыли, отечественный индекс Мосбиржи обновил исторический максимум,... читать дальше
.17 декабря 2019 года 16:11
График рубля говорит о краткосрочной перекупленности. но в целом у него больше шансов на стабилизацию вблизи текущих уровней, чем на какой-либо сильный откат, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль сдавал свои позиции на фоне фиксации прибыли. К середине московских торгов баррель Brent... читать дальше
.17 декабря 2019 года 16:00
Москва. 17 декабря. Доллар и евро повышаются, торгуются во вторник днем на "Московской бирже" вблизи максимальных отметок с начала сессии; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз после уверенного роста по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.17 декабря 2019 года 15:41
Стоимость палладия сохраняет потенциал для роста в 2020 году за счет своего фундаментального базиса, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Палладий в 2019 году продемонстрировал активный рост цен - около 60% с начала года. Основным драйвером роста котировок метала является фундаментальная... читать дальше
.17 декабря 2019 года 15:22
Опасность фиксации прибыли в акциях растет, но восходящий тренд по-прежнему силен - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника изменялись незначительно, ожидая сигналов от внешнего фона. В связи с тем, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, что торговый день в США может оказаться коррекционным, во второй половине сессии опасность фиксации прибыли, в том... читать дальше
.17 декабря 2019 года 14:58
Основной темой 2020г на рынке акций РФ будут дивидендная доходность и сокращение премии за риск - Sberbank CIB
Основной темой 2020г на рынке акций РФ будут дивидендная доходность и сокращение премии за риск, говорится в комментарии Sberbank CIB. Аналитики Андрей Кузнецов и Коул Эйксон полагают, что более дешевые акции с высокими свободными денежными потоками и растущими коэффициентами дивидендных выплат... читать дальше
.17 декабря 2019 года 14:34
Ситуация на долговом рынке в 2020 году будет непростой, однако резкого спада не ожидаем - Sberbank CIB
Ситуация на долговом рынке в 2020 году будет непростой, однако резкого спада не ожидается, говорится в комментарии Sberbank CIB. В условиях низких ставок поддержку получат инструменты, номинированные в локальных валютах. Рынок, вероятно, будет проявлять интерес к новым размещениям... читать дальше
.17 декабря 2019 года 13:26
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют акции Adobe Systems к покупке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. На взгляд эксперта, акции Adobe относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам, а также неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. "В последние... читать дальше
.17 декабря 2019 года 12:46
Доразмещение бондов Томской области пройдет с премией к кривой ОФЗ не выше 100 б.п., говорится в обзоре корпорации Уралсиб". Томская область во вторник с 10:00 до 13:30 мск проводит аукцион по доразмещению облигаций серии 34062 на сумму около 2 млрд руб. Номинальный объем доразмещаемого... читать дальше
.17 декабря 2019 года 12:17
ПАО «Татнефть» возвращается на рынок рублевого долга и во вторник, 17 декабря, с 10:00 до 16:30 мск будет формировать книгу заявок на облигации серии БО001Р-01 объемом 15 млрд руб., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Срок обращения выпуска три года, оферты не предусмотрено. В ходе... читать дальше
.17 декабря 2019 года 11:55
Спрос на российские евробонды сохраняется, несмотря на рост доходности UST’10 (+5 б.п. – до 1,87% годовых) на фоне роста "аппетита" к риску, отмечает в обзоре Промсвязьбанка аналитик Дмитрий Грицкевич. Так, доходность российского 10-летнего бенчмарка продолжает обновлять минимумы с сначала года,... читать дальше
.17 декабря 2019 года 11:55
Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов и обновления максимума индекса МосБиржи замедлил подъем из-за локальной фиксации прибыли игроками после общемирового ралли на соглашении о первой фазе торговой сделки США и Китая. читать дальше
.17 декабря 2019 года 11:48
(изменен источник в 1-м абзаце, добавлена таблица) JPMorgan понизил рекомендацию (рейтинг) для акций "РусАла" (MOEX: RUAL), а также депозитарных расписок (DR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) и En+ (MOEX: ENPL) Group, с "выше рынка" до "нейтрально", сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.