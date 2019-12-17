Альфа-банк поднял оценку ADR Норникеля на 24%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) c $31,6 до $39,2 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена.

Как говорится в отчете, аналитики скорректировали модель оценки "Норникеля" с учетом повышения своих ожиданий относительно цен на палладий и медь в 2020-2021 годах.

Обновленный прогноз цен на палладий и медь в 2020-2021 гг. от аналитиков Альфа-банка:

Палладий ($/унция): новый прогноз на 2020г - 1939 (старый прогноз - 1700); новый прогноз на 2021г - 2028 (старый прогноз - 1702);

Медь ($/тонна): новый прогноз на 2020г - 6414 (старый прогноз - 6114), новый прогноз на 2021 г - 6518 (старый прогноз - 6216).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $29,19 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31,49 за штуку.