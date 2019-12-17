"ФИНАМ" рекомендует акции Adobe Systems к покупке

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют акции Adobe Systems к покупке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. На взгляд эксперта, акции Adobe относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам, а также неплохо смотрятся с точки зрения теханализа.

"В последние кварталы Adobe демонстрирует двухзначные темпы роста финансовых показателей, несмотря на трудности в мировой экономике, и регулярно превосходит консенсус-прогнозы, - отмечает Игорь Додонов. - Ожидаем сохранения данного тренда, при этом драйвером роста станет сегмент цифрового маркетинга. Сильный баланс и высокие денежные потоки позволят Adobe и далее проявлять активность в сегменте M&A, не забывая при этом направлять значительные средства на выплаты акционерам. Акции Adobe относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам, а также неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы рекомендуем акции Adobe Systems к покупке".

Adobe Systems - ведущий мировой разработчик программных продуктов для графического дизайна, редактирования фото и видео, веб-разработки. ПО компании представлено широким спектром решений, популярных у миллионов специалистов в разных отраслях.

Недавно Adobe кардинально изменила бизнес-модель и теперь получает большую часть выручки от подписки. Это позволило компании снизить волатильность и повысить предсказуемость выручки, улучшив показатели рентабельности, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ".