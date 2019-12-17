Рынок акций РФ замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками

Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов и обновления максимума индекса МосБиржи замедлил подъем из-за локальной фиксации прибыли игроками после общемирового ралли на соглашении о первой фазе торговой сделки США и Китая.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3009,82 пункта (+0,1%, максимум дня и новый пик - 3019,95 пункта), индекс РТС - 1516,23 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1%.

Доллар подрос до 62,52 рубля (+0,08 рубля).

Выросли рублевые акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Просели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,1%).

Индексы в США завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения.

Рынок продолжил получать поддержку от новостей о том, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Об этом в минувшую пятницу объявил президент США Дональд Трамп.

Штаты также согласились вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров из США. Он ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР достигнет $50 млрд в год "довольно скоро".

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Данные Федерального резервного банка Нью-Йорка, опубликованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Empire Manufacturing округа Нью-Йорк в декабре вырос на 0,6 пункта, до 3,5 пункта.

Аналитики, опрошенные Econoday, прогнозировали значение индекса на уровне 4 пунктов. Показатель выше нуля сигнализирует о росте деловой активности в указанном сегменте экономики, ниже нуля - о ее снижении.

Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%), но наметилась коррекция в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,3%), проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,04%).

Поддержку фондовым рынкам АТР оказали в том числе статистические данные из Китая, которые превзошли ожидания экспертов (темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось).

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать торговое соглашение в начале января.

Нефть утром во вторник делает попытки дальнейшего роста на надеждах, что ослабление напряженности между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли стимулирует мировой спрос; цена Brent находится на $0,15 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,5 за баррель (+0,2% и +0,2% накануне), январская цена WTI - $60,21 за баррель (+0,1% и +0,2% в понедельник).

Аналитики ожидают сокращения запасов сырья в США, что также является позитивным фактором для рынка. В среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в США. В случае если прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, подтвердятся, в стране будет зафиксировано недельное снижение запасов лишь в третий раз в текущем квартале.

Между тем управление по энергетике Минэнерго США (EIA) в понедельник сообщило, что ждет роста добычи в Штатах на 30 тыс. баррелей в сутки, до примерно 9,14 млн б/с в январе.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока не видно никаких поводов для разворота восходящего тренда на рынке акций РФ.

Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (19,726 тыс. руб.) подошли близко к "круглой" отметке 20 тыс. руб. и сильно перекуплены, поэтому вполне возможно, что здесь покупки начнут ослабевать. Однако полноценное коррекционное снижение в бумагах вряд ли разовьется до момента отсечки реестра под промежуточные дивиденды.

На сопротивлениях 250 руб. и 242 руб. находятся сильно отставшие от роста последних дней акции "Газпрома" и Сбербанка соответственно. Пока их динамика выглядит неоправданно слабой, и они могут начать ликвидировать отставание от рынка в целом в любой момент.

Довольно спокойно проходят в последние дни торги на рынке нефти, где до конца года не ожидается принципиальных изменений. Однако после длительной консолидации реакция трейдеров на какое-либо событие может быть сильной. В частности, из равновесия котировки на какое-то время может вывести статистика по запасам в США. Во вторник Brent останется в коридоре $64,5-66 за баррель, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, прогресс в торговом договоре США и Китая, а также рост китайской промышленности в ноябре на 6,2% в годовом выражении подарили инвесторам уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, ЦБ РФ в минувшую пятницу снизил ключевую ставку до 6,25%, а дивидендная доходность российского рынка за 12 месяцев составляет около 6,3%. Соответственно, чем ниже ставка, тем выше будет рынок. Акции "Норникеля" подогревает очередной рост цен на палладий. В целом во II полугодии компания получила подарки в виде взлета цены никеля, а под финиш года - и бурного роста в палладии, что обещает отличные результаты ГМК по итогам IV квартала.

Надежды на то, что первичное размещение акций Saudi Aramco подогреет интерес к российским нефтяным бумагам, были заранее обречены, так как размытие капитала за счет еще одной "фишки" не добавляет общего "навеса" денег в секторе.

Мировые рынки продолжают отыгрывать деэскалацию торговой войны. Важной историей стали новости из Великобритании. Как сообщает ITV, премьер-министр Борис Джонсон решил занять жесткую позицию не только по вопросу выхода из Евросоюза, но и по срокам переходного периода. На проведение торговых переговоров после выхода из ЕС отводится время лишь до 31 декабря 2020 года.

Нефть подогревается ожиданиями сокращения запасов сырья в США за прошлую неделю. Кроме того, почти все инвестиционные банки начали пересмотр своих прогнозов роста спроса и средней цены нефти в будущем году в связи с торговым перемирием США и КНР. Между тем, Минэнерго США ожидает, что в январе добыча на семи основных сланцевых месторождениях увеличится еще на 30 тыс. б/с - до 9,135 млн б/с, что будет очередным рекордом.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, начало недели на глобальных рынках продолжает проходить в позитивном ключе, и оптимизм от торговых успехов прошлой недели продолжает оказывать поддержку "быкам". По большому счету, текущая неделя является последней полноценной неделей в этом году (на следующей неделе после католического Рождества активность торгов заметно снизится), и рост последних дней является неким подобием рождественского ралли.

Для рынков важным событием может стать возможное объявление о встрече Трампа с Си Цзиньпином в начале января, где должно состояться окончательное подписание соглашения "первой фазы".

Сохраняющийся умеренный позитив на глобальных рынках и удержание нефтяных котировок на комфортных уровнях может оказывать поддержку индексу МосБиржи, однако при текущем курсе рубля экспортерам может быть проблематично сохранять позитивный импульс. Все это заставляет ориентироваться на диапазон 3000-3030 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,9%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+2,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+2,3%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+1,9%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,3%).

Подешевели "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-10%) и "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,3%), бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,05 млрд рублей (из них 1,82 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP), 1,434 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).