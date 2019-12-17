JPMorgan снизил рейтинг акций РусАла, DR Норникеля и DR En+ до "нейтрально"

(изменен источник в 1-м абзаце, добавлена таблица)

JPMorgan понизил рекомендацию (рейтинг) для акций "РусАла" (MOEX: RUAL), а также депозитарных расписок (DR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) и En+ (MOEX: ENPL) Group, с "выше рынка" до "нейтрально", сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем для акций Evraz рекомендация была повышена с "ниже рынка" до "нейтрально".

Прогнозная стоимость акций "РусАла", рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет 4 гонконгских доллара, DR "Норникеля" - $31, DR En+ - $10, акций Evraz - 4 фунта стерлингов за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 4 (текущая цена - 3,91), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена En+ - 10 (текущая цена - 9,8), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена Норникель - 31 (текущая цена - 31,49), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена РусАл (для акций, цены в гонконгских долларах) - 4 (текущая цена - 3,67), рекомендация - нейтрально.