Снижение напряженности между США и Китаем должно поддержать спрос на нефть в 2020 г. - БКС

Настроения на рынке нефти умеренно позитивные, поскольку участники ожидают дальнейшего снижения напряженности во взаимоотношениях США и Китая, что должно поддержать спрос на жидкое топливо в 2020 г., отмечается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Инвестиционные банки Goldman Sachs и JP Morgan пересмотрели свои прогнозы по рынку нефти на 2020 г. в сторону роста, отмечая позитивное влияние сделки ОПЕК+ и прогресса в торговых переговорах. Аналитики Goldman повысили прогноз по доходности нефти с 9,7% до 15%, хотя в целом ожидают боковой динамики в 2020 г.

Фьючерсы на Brent с утра консолидируются в районе 3-месячных максимумов около $65,3 за баррель. "На рынке складывается позитивный сентимент, что может способствовать дальнейшему локальному укреплению цен, - отмечает аналитик "БКС Брокер". - В то же время основные драйверы роста уже учтены в цене, так что торговый диапазон $64,5-66,5 выглядит справедливым на краткосрочном диапазоне".

Очередной ежемесячный прогноз по буровой активности от Управления энергетической информации США (EIA) указывает, что добыча нефти на основных сланцевых месторождениях США в январе вырастет на 30 000 б/с по отношению к уровню декабря и составит 9,14 млн б/с. Наибольший прирост традиционно ожидается в районе бассейна Permian (+48 000 б/с), где сейчас добывается около 4,7 млн б/с. Декабрьский прогноз по добыче был понижен с 9,13 млн б/с до 9,11 млн б/с.

"Прогнозы по темпам роста добычи в Штатах в следующем году постепенно пересматриваются в сторону снижения, хотя большинство аналитиков по-прежнему отмечают высокую долю Штатов в росте предложения в 2020 г., - указывает Игорь Галактионов. - Буровая активность в Штатах снижается. Агентство Reuters пишет, что сланцевые компании, опубликовавшие бюджеты на следующий год, планируют сократить капитальные расходы еще примерно на 10%, что может способствовать дальнейшему снижению числа новых активных буровых установок".

С утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0,06% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.