17 декабря 2019 года 10:01
Утренние прогнозы: нет поводов для разворота восходящего тренда
Индекс Мосбиржи в понедельник закрепился выше ключевой отметки 3000 пунктов. Внешний фон, сложившийся перед открытием торгов во вторник, остается позитивным. Аналитики полагают, что поводов для разворота восходящего тренда пока нет.
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги понедельника умеренным ростом на 0,3% по индексу Мосбиржи, попутно обновив исторический максимум, достигая отметки в 3012 пунктов. Сохраняющийся умеренный позитив на глобальных рынках и удержание нефтяных котировок на комфортных уровнях могут оказывать поддержку индексу, однако при текущем курсе рубля экспортерам может быть проблематично сохранять позитивный импульс. Все это заставляет нас ориентироваться на диапазон 3000-3030 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон остаётся позитивным. Британские проблемы с европейским "разводом" отечественный рынок акций особо не волнуют, поэтому российские инвесторы продолжат покупки. Пересмотр ожиданий по рынку нефти также может поднять котировки Brent ещё выше, а вслед за ними и оценку бумаг нефтяных компаний РФ".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в понедельник прибавил треть процента и закрылся день выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, в течение дня обновив исторические максимумы. Пока не видно никаких поводов для разворота восходящего тренда. Перед открытием торгов во вторник внешний фон слабо позитивный: в пределах 0,1% подрастают американские фьючерсы, на уровне закрытия предыдущего дня торгуется нефть. Это говорит о том, что открытие торгов пройдет в районе вчерашнего закрытия, быть может, с небольшим "плюсом". Однако в течение дня попытки роста будут продолжены".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Индекс Мосбиржи во вторник откроется с повышением около 0,1-0,2%, вблизи отметки 3010 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3020, 3030 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько благоприятно, чтобы стимулировать активные покупки в большинстве российских акций".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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