Индекс Мосбиржи во вторник откроется с повышением около 0,1-0,2% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи во вторник откроется с повышением около 0,1-0,2%, вблизи отметки 3010 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал". В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3020, 3030 пунктов.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько благоприятно, чтобы стимулировать активные покупки в большинстве российских акций, отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Косвенное влияние на ход российских торгов во второй половине вторника способна оказать публикация ряда статистических показателей в США. Среди них, по мнению В. Манжоса, стоит обратить внимание на данные по количеству выданных разрешений на строительство и изменению объема закладок новых домов (16:30 мск). А несколько позднее будет обнародовано количество открытых вакансий на рынке труда (18:00 мск).