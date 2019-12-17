Рынок акций продолжит рост - Алор Брокер

Рынок акций в течение вторника продолжит попытки роста, говорится в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций в понедельник прибавил треть процента и закрылся день выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, в течение дня обновив исторические максимумы. Пока не видно никаких поводов для разворота восходящего тренда, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Перед открытием торгов во вторник внешний фон слабо позитивный: в пределах 0,1% подрастают американские фьючерсы, на уровне закрытия предыдущего дня торгуется нефть. "Это говорит о том, что открытие торгов пройдет в районе вчерашнего закрытия, быть может, с небольшим "плюсом". Однако в течение дня попытки роста будут продолжены", - прогнозирует А. Антонов.