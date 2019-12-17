Ориентир на диапазон 3000-3030 пунктов по индексу Мосбиржи - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги понедельника умеренным ростом на 0,3% по индексу Мосбиржи, попутно обновив исторический максимум, достигая отметки в 3012 пунктов. Сохраняющийся умеренный позитив на глобальных рынках и удержание нефтяных котировок на комфортных уровнях могут оказывать поддержку индексу, однако при текущем курсе рубля экспортерам может быть проблематично сохранять позитивный импульс. "Все это заставляет нас ориентироваться на диапазон 3000-3030 пунктов", - указывает в комментарии Промсвязьбанка главный аналитик Михаил Поддубский.