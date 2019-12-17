Принципиальных изменений цен на нефть до конца года не ожидается - Алор Брокер

Довольно спокойно проходят в последние дни торги на рынке нефти. Принципиальных изменений цен на нефть до конца года, по мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, не ожидается. Однако после длительной консолидации реакция трейдеров на какое-либо событие может быть сильным. В частности, из равновесия котировки на какое-то время может вывести статистика по запасам в США в среду.

"Однако во вторник ждем спокойных торгов в диапазоне 64,5-66 долларов за баррель. Возможно, в ближайшие дни наилучший результат на рынке нефти принесут контртрендовые спекулятивные сделки с очень короткими "стопами" и "тейк-профитами", - пишет в своем комментарии А. Антонов.