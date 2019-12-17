Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник. Цены на нефть демонстрируют незначительные изменения в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения.

Рынок продолжил получать поддержку от новостей о том, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Об этом в минувшую пятницу объявил президент США Дональд Трамп.

Штаты также согласились вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-я пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров из США. Он ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР достигнет $50 млрд в год "довольно скоро".

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в пятницу, что Китай согласился увеличить импорт американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение следующих двух лет. Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

"Самая важная вещь, связанная с первой фазой торговой сделки - это то, что началось движение от годового периода эскалации к деэскалации", - сказал аналитик Danske Bank Аллан фон Мерен.

Данные Федерального резервного банка Нью-Йорка, опубликованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Empire Manufacturing округа Нью-Йорк в декабре вырос на 0,6 пункта, до 3,5 пункта.

Аналитики, опрошенные Econoday, прогнозировали значение индекса на уровне 4 пунктов. Показатель выше нуля сигнализирует о росте деловой активности в указанном сегменте экономики, ниже нуля - о ее снижении.

Бумаги Boeing снизились на 4,3%. Авиаконцерн сообщил, что приостановит производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года.

Цена бумаг PG&E упала на 14%, поскольку губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом сообщил, что план реорганизации генерирующей компании не отвечает регуляторным стандартам.

Акции Intel подешевели на 0,16%, поскольку производитель компьютерных компонентов сообщил, что приобрел компанию Habana Labs, специализирующуюся на разработках в сфере искусственного интеллекта, за $2 млрд.

Бумаги Uber Technologies выросли в цене 5,5% на новостях о том, что компания ведет переговоры о продаже подразделения по доставке еды в Индии местному конкуренту.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на 100,51 пункта (0,36%) и составил 28235,89 пункта, впервые обновив рекорд на закрытие торгов с 28 ноября.

Standard & Poor's 500 поднялся на 22,65 пункта (0,71%) - до 3191,45 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 79,35 пункта (0,91%) и составил 8814,23 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник, следуя за динамикой индексов США, которые закрыли торги в понедельник на рекордных максимумах.

Поддержку фондовым рынкам АТР оказали в том числе статистические данные из Китая, которые превзошли ожидания экспертов.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,45%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,51%, гонконгский Hang Seng - на 1,26%, южнокорейский KOSPI - на 1,14%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,04%.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после подъема на 4,7% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Китае в ноябре увеличились на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в предыдущем месяце. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост показателя на 7,6%.

Рынок продолжает получать поддержку от новостей о согласовании США и Китаем промежуточного торгового соглашения.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в пятницу, что Китай согласился увеличить импорт американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение следующих двух лет. Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

Акции японской нефтяной компании Inpex растут на 3,8%, бумаги SoftBank прибавляют 1,6%, Konami - 2,2%.

В Гонконге дорожают акции CNOOC (+3,07%), Tencent (+3,5%) и Country Garden (+2,5%).

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics прибавили в цене 3,5%, акции Rio Tinto и Beach Energy выросли в Австралии на 1,5 и 0,4% соответственно.

Цены на нефть демонстрируют незначительные изменения в ходе торгов во вторник после умеренного роста накануне, поддержку рынку продолжают оказывать надежды инвесторов на то, что ослабление напряженности между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли стимулирует мировой спрос.

Аналитики ожидают сокращения запасов сырья в США, что также является позитивным фактором для рынка.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $65,33 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы подорожали на $0,12 (0,18%), до $65,34 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) - до $60,18 за баррель. К закрытию рынка в понедельник цена контракта составила $60,21 за баррель, поднявшись на $0,14 (0,23%) по сравнению с предыдущей сессией.

В минувшую пятницу котировки достигли максимальных отметок с сентября, после того как президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро".

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

В среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в США. В случае, если прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, подтвердятся, в стране будет зафиксировано недельное снижение запасов лишь в третий раз в текущем квартале.

Между тем управление по энергетике Минэнерго США (EIA) в понедельник сообщило, что ждет роста добычи в Штатах на 30 тыс. баррелей в сутки, до примерно 9,14 млн в январе.