Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не покажут яркой динамики

Москва. 17 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. Рынок продолжил получать поддержку от новостей о том, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Об этом в минувшую пятницу объявил президент США Дональд Трамп. Штаты также согласились вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-я пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров из США. Он ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР достигнет $50 млрд в год "довольно скоро". Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в пятницу, что Китай согласился увеличить импорт американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение следующих двух лет. После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник, следуя за динамикой индексов США, которые закрыли торги в понедельник на рекордных максимумах. Поддержку фондовым рынкам АТР оказали в том числе статистические данные из Китая, которые превзошли ожидания экспертов. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,51%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,51%, гонконгский Hang Seng - на 1,26%, южнокорейский KOSPI - на 1,14%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,04%.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после подъема на 4,7% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, по данным Trading Economics. Розничные продажи в Китае в ноябре увеличились на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в предыдущем месяце. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост показателя на 7,6%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют незначительные изменения в ходе торгов во вторник после умеренного роста накануне, поддержку рынку продолжают оказывать надежды инвесторов на то, что ослабление напряженности между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли стимулирует мировой спрос. Аналитики ожидают сокращения запасов в США, что также является позитивным фактором для рынка. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составила $65,38 за баррель, что на 0,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы подорожали на 0,18%, до $65,34 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,02% - до $60,13 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 12,959 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,288 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 декабря снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (14-16 декабря) 0,04%, поднявшись до 652,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,68%), "МТС-001P-06" (+0,35%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,94%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,37%) и "РЖД-23" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Зенит" (MOEX: ZENT) полностью разместил облигации серии БО-001Р-05 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 10 декабря, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,65% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения - 3 года. Бонды размещались по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Объем программы - 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 30 лет.

АО ГК "Пионер" завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 11 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Купоны квартальные. По бондам предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-15-го купонов эмитент выплатит по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

ООО "СФО БКС структурные ноты" ("дочка" БКС) планирует 17 декабря с 11:00 по 15:00 МСК провести сбор заявок на 10-летний выпуск структурных облигаций с залоговым обеспечением серии 01 объемом 600 млн рублей. Размещение пройдет 18 декабря по закрытой подписке в пользу квалифицированных инвесторов. По облигациям предусмотрен один купонный период длительностью десять лет, размер ставки по купону составляет 0,0001% годовых. Также по бондам предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, ставка по нему составляет 10% годовых.

ООО "ГТЛК-1520" утвердило параметры выпуска 10-летних облигаций серии П01-БО-02 объемом 35,6 млрд рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Купоны квартальные. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 15 ноября зарегистрировала 10-летние облигации компании серии П01-БО-01 объемом 43,4 млрд рублей. Ставка 1-го купона обеих серий переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,30 процентного пункта. По выпускам предусмотрена амортизация. Облигации будут размещены в рамках программы серии П01-БО объемом 210 млрд рублей, срок действия программы - 20 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться на десять лет.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 7-го купона субординированных облигаций 2-й серий в размере 7,25% годовых, субординированных облигаций 3-й серии - на уровне 7,5% годовых. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов, начиная с 3-го купона, определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт.

РН банк установил ставку 8-10-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,45% годовых. Бумаги объемом 5 млрд рублей банк разместил в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 7,9% годовых. По выпуску 15 января предстоит оферта.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 786,940 тыс. облигаций 41-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, РЖД выкупили 5,2% выпуска. Компания разместила 15-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2016 года. Размещение прошло по закрытой подписке среди юрлиц - резидентов РФ. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка 7-12-го купонов бондов составляет 6,65% годовых.

Кредит Европа банк приобрел по оферте 1 млн 717,022 тыс. облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 57,2% выпуска. Банк завершил размещение 2-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов составляет 7,5% годовых.