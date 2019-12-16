Цены "длинных" выпусков евробондов РФ в понедельник подросли, среднесрочные бумаги слегка подешевели

Москва. 16 декабря. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост благодаря как общемировому спросу на рисковые активы после подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, так и повышенному интересу инвесторов к отечественным бумагам за счет снижения геополитических рисков и высоких кредитных показателей России. При этом среднесрочные бумаги слегка подешевели под давлением падающих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries).

В итоге суверенные спреды к доходности базовых активов для "длинных" выпусков евробондов РФ сузились, а в среднесрочном сегменте - практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 13 декабря на 13 базисных пунктов, составив 114,36% от номинала, что соответствует доходности 2,525% годовых (рост на 3,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к 13 декабря, составив 100,68% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 1,64% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению к пятнице и составил 88,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 46 базисных пунктов - до 134,82% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,665% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 43 базисных пункта, до 131,06% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 пункта - до 3,59% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году практически не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 111,83% от номинала, что соответствует доходности 2,735% годовых (без изменений к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 7 базисных пунктов, до 109,56% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 2,20% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 6 базисных пунктов, подорожав до 125,69% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,745% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 44 пункта, до 109,52% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта и составила 2,835% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня демонстрируют умеренный рост на фоне падающих в цене US Treasuries, что ведет к сужению суверенных спредов и снижению стоимости страховки от дефолта. В частности, стоимость CDS на российские бумаги опустилась ниже котировок CDS на польские гособлигации. Ведущие инвестиционные банки сейчас дают оптимистичные прогнозы относительно макроэкономических показателей России в следующем году, что в итоге позитивно скажется на динамике рубля и российских облигаций. Кроме того, дополнительным стимулом для покупки отечественных бумаг выступает в последнее время такой фактор, как снижение геополитических рисков. Таким образом, инвесторы сейчас переоценивают в сторону снижения российские страновые риски, что в итоге и ведет к сужению суверенных спредов. Еврооблигации других стран с развивающейся экономикой сегодня также растут в цене благодаря новостям о заключении первой части торговой сделки между США и Китаем, но их динамика более скромная по сравнению с российскими евробондами, имеющими целый набор дополнительных позитивных факторов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.