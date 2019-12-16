.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в России в ноябре замедлился до 0,3%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 2,6% в октябре. Динамика показателя оказалась намного хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,5%
 
Аварийные дома предлагают расселять по ипотеке
Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Внести поправку в законопроект правительства, принятый в первом чтении 14 ноября, предложил член комитета по бюджету Госдумы, единоросс Дмитрий Юрков. В...
 
ФССП может взять под контроль все организации по сбору "просрочки" с граждан
Полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю за возвратом просроченной задолженности граждан могут быть распространены, помимо коллекторов, еще и на банки, микрофинансовые компании, организации в сфере ЖКУ и операторов...
 
Стимулировать рост производительности труда будут кредитами
Минэкономразвития готовится отчитаться президенту об исполнении поручений по повышению производительности труда в соответствии с целями, заложенными в майских указах еще 2012 года, пишет "Коммерсант". Ими предписывалось достичь показателя в 25 млн...
 
16 декабря 2019 года 19:30

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума индекса МосБиржи, превышавшего 3010 пунктов на фоне подъема мировых площадок и нефти после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между США и Китаем; бумаги "Норникеля" обновили исторические максимумы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3006,16 пункта (+0,3%, максимум сессии и новый пик - 3012,21 пункта), индекс РТС - 1517,16 пункта (+1,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар подешевел до 62,43 рубля (-0,47 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Норникеля" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%).

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 1-2,6%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,9%).

Минторг КНР в пятницу сообщил о согласовании с США текста документа по первой фазе двусторонней торговой сделки, который предусматривает поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары. Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь, увеличит импорт из США, а также из ряда других стран, пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны согласовали первую фазу торговой сделки, и объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что согласованное с КНР соглашение - очень хорошее, хотя не решает все спорные вопросы между сторонами, а его подписание, как ожидается, пройдет в начале января 2020 года.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось. Объем промпроизводства вырос на 6,2% в годовом выражении после подъема на 4,7% в октябре, эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Розничные продажи выросли на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в октябре, ожидался рост на 7,6%.

Нефть к вечеру в понедельник также возобновила рост после локальной коррекции, цена Brent к 18:50 МСК превысила на $0,9 уровень, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 13 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $65,65 за баррель (+0,7% и +1,6% в пятницу), февральская цена WTI - $60,26 за баррель (+0,5% и +1,5% в пятницу).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки в понедельник продолжили отыгрывать согласование первой фазы торговой сделки между США и Китаем, также позитивом стала статистика о росте промпроизводства в КНР даже в условиях торговой войны. Сама сделка между США и КНР существенно не снижает градус торгового противостояния, но все же отменяет дальнейшую эскалацию. Для отечественных компаний все это означает снятие наиболее негативных рисков в обозримом будущем. Общий позитив для рынка подкрепляется ростом Brent, которая закрепляется выше $65 за баррель.

Рубль остается одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки ЦБ РФ. Кроме того, с середины месяца повышается предложение валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам. Соответственно, на ближайшее время у рубля много оснований если не для укрепления, то как минимум для стабильной торговли на достигнутых уровнях.

В целом рынки готовы брать новые вершины, так как Китай обещал увеличить закупки американских товаров почти вдвое в течение двух лет. Российский рынок также имеет шансы закрепиться вблизи рекордных значений по индексу МосБиржи, хотя рост индикатора сдерживается укреплением рубля, отмечает Кочетков.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, торговое соглашение США-КНР позволило избежать запланированного на 15 декабря введения новых пошлин на товары из Китая, хотя существующие ограничения пока остаются без изменений, в том числе 25%-ные пошлины по импорту на $240 млрд.

Новое соглашение включает обязательства Китая увеличить объемы импорта различных товаров и услуг из США на $200 млрд по сравнению с уровнями 2017 года. Однако сохраняется неопределенность как вокруг статуса (дата официального подписания пока не определена) достигнутого соглашения, так и многих деталей, которые, по словам торгового представителя США, "будут уточняться".

Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных, в пользу чего говорят относительная фундаментальная недооцененность активов, высокая дивидендная доходность (сейчас - около 6,3% годовых по индексу МосБиржи) и здоровая макроэкономическая ситуация (низкая инфляция, профицит бюджета, растущие ЗВР). Геополитические риски сохраняются, однако сейчас их влияние в значительной степени имеет психологический характер, считает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, за счет позитивных внешних факторов рынок акций обновил в понедельник максимум по индексу МосБиржи (превышал 3012 пунктов), однако укрепление рубля оказало давление на индикатор под занавес торгов. В среднесрочной перспективе при благоприятном сценарии целью движения индекса МосБиржи вверх может стать район 3180 пунктов.

Рубль укрепился за счет ряда факторов - подъема цен на нефть и роста интереса ко всей группе валют развивающихся стран. "Медведям" в долларе удалось продавить курс ниже поддержки 62,5 руб./$1, тем самым создав плацдарм для дальнейшего снижения американской валюты, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги в США в понедельник начались с уверенного роста индексов после заявления в воскресенье торгового представителя США Лайтхайзера о "полном заключении" первой фазы торговой сделки, хотя дату формального подписания соглашения еще предстоит определить.

Позитивом для рынков также стали данные об ускорении темпов роста промпроизводства и розничных продаж КНР в ноябре. В Европе раллирует британский индекс FTSE на фоне оптимизма в отношении Brexit. В остальном предварительные индексы деловой активности в секторе промышленности Германии и еврозоны в декабре оказались хуже прогнозов и остались существенно ниже отметки 50 пунктов.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник обновили исторический и многолетний пики соответственно. На дневных графиках обоих индикаторов, однако, образуются "медвежьи" дивергенции с индексом RSI, наряду с краткосрочной перекупленностью предупреждающие об опасности коррекции. В остальном на данный момент все еще имеет смысл следовать за восходящим трендом. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2990-3025 пунктов, считает Кожухова.

Руководитель отдела управления акциями компании "Сбербанк управление активами" Евгений Линчик также констатирует, что на мировых рынках сохраняется оптимизм, подогретый сообщениями о ходе торговых переговоров США-Китай и итогами парламентских выборов в Великобритании.

Российский рынок акций с конца прошлой недели растет при поддержке спроса со стороны иностранных инвесторов, но с приближением рождественских выходных на Западе активность торгов должна пойти на убыль. США сообщили, что готовы отказаться от новых пошлин к Китаю, которые планировалось ввести с 15 декабря, а также снизить наполовину уже действующие пошлины, если Китай в 2020 году закупит в США сельхозпродукцию на $50 млрд. Стороны неофициально уже согласовали параметры предварительного торгового соглашения, однако более детальной информации о сделке и перспективах ее официального подписания пока нет. Нефть Brent в течение недели будет двигаться в коридоре $63,5-67 за баррель, отмечает эксперт.

Как говорит глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, с момента подписания обеими сторонами соглашение США-КНР будет требовать от Китая увеличить закупки американской сельхозпродукции, а от США - снизить существующие пошлины. Однако сохраняемые пошлины остаются серьезной проблемой, а соглашение "второй фазы" вряд ли будет достигнуто до выборов 2020 года в США. Но и первая фаза может оказаться под вопросом, учитывая ожидание со стороны США, что Китай станет закупать американские сельхозтовары почти на $50 млрд - это больше, чем он закупил за последние три года.

Поддержку нефти оказывают новости о торговом соглашении, а также решение группы стран ОПЕК+ снизить потолок добычи еще на 500 тыс. б/с до марта. Дополнительное добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией на 400 тыс. б/с в целом сочли попыткой королевства обеспечить оценку компании Aramco в $2 трлн. При сильном спросе и одной из самых низких в мире долей публичного размещения (всего 1,5%) этот уровень был достигнут уже на второй день торгов.

Ежемесячные отчеты о рынке нефти от ОПЕК, МЭА и Управления энергетической информации США показали небольшое улучшение прогнозного спроса в мире. Однако сохраняется разница между мировым объемом спроса и ростом предложения вне ОПЕК, откуда видна необходимость для ОПЕК+ поддерживать добычу на низком уровне, особенно в первой половине 2020 года. В ближайшие месяцы внимание рынка будет сосредоточено на Ираке и Нигерии, от которых требуется выполнение плана снижения добычи в такой степени, чтобы Саудовская Аравия оставалась согласной нести основное бремя удерживания цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+28,1%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+22,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+9,2% и +5,7% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+6,9%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+5,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,6%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+2,4% и +5,9% "префы"), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,2%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,9%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+1,9%), "Протека" (MOEX: PRTK) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-8,3%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-6,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-5,6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,7%), откатились после отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-6,8%, до 545 рублей, дивиденды за 9 месяцев - 33,37 рубля на акцию) и "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,3%, до 94,5 рубля, дивиденды за 9 месяцев - 5,06 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,141 млрд рублей (из них 7,429 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 6,187 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 декабря 2019 года 19:10
Цены "длинных" выпусков евробондов РФ в понедельник подросли, среднесрочные бумаги слегка подешевели
Москва. 16 декабря. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост благодаря как общемировому спросу на рисковые активы после подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, так и повышенному интересу инвесторов к отечественным бумагам за счет снижения геополитических рисков и высоких кредитных показателей России. При этом среднесрочные бумаги слегка подешевели под давлением падающих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries).    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 19:09
Внешние факторы вывели российский рынок акций к максимумам - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок начал неделю с продолжения восходящей динамики, чему способствовали внешние факторы, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдан Зварич. На широкий спектр активов позитивное влияние оказывает улучшение ситуации в торговых отношениях между США и...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 18:46
Газпромбанк возобновил анализ Татнефти с рейтингом "держать" для ее акций
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка,...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 18:30
Акции компаний циклических секторов будут по-прежнему пользоваться спросом на текущей неделе - Альфа-банк
Ралли акций компаний циклических секторов ожидается на текущей неделе; объемы торгов будут небольшими, рост рынка в целом продолжится, говорится в обзоре Альфа-банка. Эксперты Альфа-банка ожидают, что рост бумаг MNOD, RUAL, EVR, NLMK, SVST, MMK продолжится. Если курс рубля не ослабнет, спросом...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 18:06
Газпромбанк возобновил анализ Татнефти с рейтингом "держать" для ее акций
азпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет 858 рублей за штуку, а...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 17:43
Подписание первой части торгового соглашения США и Китая снижает риски торможения глобальной экономики в 2020 году - Julius Baer
США и Китай нашли возможность остановить эскалацию внешнеторгового конфликта и заключили первую часть торгового соглашения. Как сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, соглашение снижает риски замедления глобального экономического роста в 2020 году, но...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 17:15
Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность - Sberbank Asset Management
ублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. Эксперт в ближайшее время ожидает...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:55
БКС Глобал Маркетс закрыл pair trade: "покупка привилегированных акций Сургутнефтегаза против "обычки"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций" ввиду непредсказуемости будущей динамики котировок, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:38
Рубль на ближайшее время имеет много оснований если не для укрепления, то для торговли на достигнутых уровнях - "Открытие Брокер"
Рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки ЦБ РФ, и в ближайшее время у российской валюты много оснований если не для укрепления, то, как минимум, для стабильной торговли на достигнутых уровнях, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:21
Sberbank CIB рекомендует сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рекомендуют сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками, говорится в комментарии. "В следующем году мы не ожидаем существенного изменения...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:00
Рынок ОФЗ может получить поддержку и на текущей неделе - "БКС Глобал Маркетс"
Укрепление рубля и снижение ставки оказали поддержку рынку ОФЗ на прошлой неделе. Специалисты "БКС Глобал Маркетс" не исключают продолжения тренда на этой неделе, учитывая сохранение высокого "аппетита" к риску на глобальных площадках. "Рынок первичных размещений демонстрирует снижение...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 15:40
Рубль днем ускорил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и сделки США-Китай
Москва. 16 декабря. Доллар несколько усилил ослабление, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем после незначительного укрепления на старте торгов; рубль ускорил повышение к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти и позитиву относительно заключения первого этапа торговой сделки между США и Китаем.    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 15:38
Длинные еврооблигации станут основными бенефициарами роста спроса на риск - "БКС Глобал Маркетс"
оссийский бенчмарк RUSSIA 47 завершил неделю на ценовом максимуме (125,5%). Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что длинные еврооблигации станут основными бенефициарами роста спроса на риск. Активность на рынках традиционно снижается в преддверии католического Рождества, однако, по мнению...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 15:23
Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения - ИК "Велес Капитал"
Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Котировки Brent и WTI консолидируются недалеко от достигнутых в пятницу многонедельных максимумов в $65,80 и $60,48 cоответственно. Инвесторы ждут новых драйверов движения, а препятствием для...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 15:05
Потенциал роста рынка акций РФ на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
Потенциал роста рынка акций на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным с учетом существующих рисков, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. "Ликвидность с рынков начнет уходить на текущей неделе – рождественский сезон вступает в свои права, -...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.