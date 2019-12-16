Внешние факторы вывели российский рынок акций к максимумам - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок начал неделю с продолжения восходящей динамики, чему способствовали внешние факторы, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдан Зварич. На широкий спектр активов позитивное влияние оказывает улучшение ситуации в торговых отношениях между США и Китаем, что способствует росту спроса на риск. В результате, в рамках сегодняшней сессии ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 65,5 доллара за баррель.

Также хорошую динамику демонстрируют и западные фондовые площадки. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,3%, а в США после тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,7% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи вырос на 0,5%, поднявшись выше 3000 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля и Сургутнефтегаза, прибавившие более 1,5%. Хуже рынка торговались ИнтерРАО и Мосэнерго, потерявшие чуть более 0,6%.

"Отметим, что в рамках сегодняшней сессии индексу Мосбиржи удалось обновить исторический максимум, в моменте поднявшись чуть выше 3012 пунктов, при предыдущем максимуме в районе 3009 пунктов, установленном в начале ноября. Закрепление индекса выше этого значения будет говорить в пользу возможного продолжения восходящей динамики. В этом случае, в среднесрочной перспективе, целью движения индекса Мосбиржи вверх может стать район 3180 пунктов", - заключает эксперт Промсвязьбанка.