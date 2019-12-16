Газпромбанк возобновил анализ Татнефти с рейтингом "держать" для ее акций

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой.

Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет 858 рублей за штуку, а привилегированных - 772 рубля. Прогнозная стоимость ADR на обыкновенные акции "Татнефти" равняется $82 за штуку. Рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "держать".

По оценкам экспертов, "Татнефть" представляет собой привлекательную дивидендную историю с ожидаемой дивидендной доходностью на уровне 10,7% по обыкновенных акциям и 11,5% по привилегированным (из расчета текущей стоимости и 85 рублей в виде дивидендов на бумагу). В то же время потенциал роста рыночной стоимости этих бумаг ограничен.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Татнефть - 786,7 (текущая цена - 858,00), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для "префов") - 772,00 (текущая цена - 733,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для депозитарных расписок; цены в долларах США) - 82,0 (текущая цена - 75,4), рекомендация - держать.