Акции компаний циклических секторов будут по-прежнему пользоваться спросом на текущей неделе - Альфа-банк

Ралли акций компаний циклических секторов ожидается на текущей неделе; объемы торгов будут небольшими, рост рынка в целом продолжится, говорится в обзоре Альфа-банка.

Эксперты Альфа-банка ожидают, что рост бумаг MNOD, RUAL, EVR, NLMK, SVST, MMK продолжится. Если курс рубля не ослабнет, спросом будут пользоваться и акции российских банков, в том числе SBER, VTBR и TCS. Рост цен на нефть позитивно повлияет на акции нефтегазовых компаний (OGZD, NVTK, LKOD, ROSN, TATN) и динамику рынка в целом.

"Мы ожидаем, что российский рынок акций на этой неделе будет колебаться около текущих максимумов; объемы торгов будут небольшими. Корпоративных событий, которые бы могли повлиять на динамику рынка, практически не ожидается", - прогнозируют аналитики инвестбанка.