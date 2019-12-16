Рубль днем ускорил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и сделки США-Китай

Москва. 16 декабря. Доллар несколько усилил ослабление, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем после незначительного укрепления на старте торгов; рубль ускорил повышение к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти и позитиву относительно заключения первого этапа торговой сделки между США и Китаем.

Курс доллара США составил 62,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,81 руб./EUR1, подешевев на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,73 копейки - до 65,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 декабря на 21,42 копейки, до 62,7686 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,23 копейки, до 69,9431 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к бивалютной корзине на дневных торгах на позитиве относительно заключения торговой сделки между США и Китаем и благодаря нефти, развернувшейся вверх после небольшой утренней просадки. Нефтяной рынок в понедельник продолжает укрепляться после пятничного роста на договоренностях между США и Китаем относительно промежуточной торговой сделки, так как ослабление торговых противоречий между странами улучшает перспективы спроса на нефть.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров, заявил Трамп.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку. Лайтхайзер назвал соглашение "выдающимся", однако не решающим все спорные вопросы между сторонами. По его словам, работа над соглашением завершена, стороны занимаются его переводом. Точную дату подписания документа торгпред не назвал, пояснив, что речь, видимо, пойдет о начале января.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,18% - до $65,34 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени укрепился на 0,02% - до $59,98 за баррель.

"...Самого подписания соглашения пока еще не произошло, и состоится оно, вероятно, только в начале января. Констатируется, что стороны продолжат переговоры (текущая сделка, это лишь промежуточная стадия), и вторая стадия сделки должна касаться вопросов защиты интеллектуальной собственности и снятия всех торговых пошлин, введенных с начала 2018 года, и, согласно последним комментариям в СМИ, пока еще стороны весьма далеки от достижения консенсуса в этом вопросе. Таким образом, пятничные достижения определенно можно считать позитивом, но расценивать их как явный прорыв в сложных торговых отношениях между странами, вероятно, не стоит", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Российская валюта остается на комфортных уровнях, что обеспечивается умеренно оптимистичным внешним фоном, связанным с надеждами на дальнейшее продвижение в торговых переговорах, а также попытками нефти закрепиться выше $65 за баррель. На текущей неделе умеренную поддержку рублю может также оказать приближение налогового периода, пик которого придется на 25 декабря. Фактором риска для рубля выступают слушания в одном из комитетов Сената Конгресса США по законопроекту об антироссийских санкциях. Изначально слушания должны были состояться на прошлой неделе, но затем были перенесены на 18 декабря (с 17:30 до 18:30 МСК). Трансляция слушаний не планируется, поэтому риторика по итогам заседания может быть весьма ограниченной. Совокупность перечисленных факторов дает основания ожидать сохранения комфортных уровней по рублю на горизонте текущей недели", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Сейчас рублю начинает оказывать поддержку налоговый период - сегодня уплачиваются страховые взносы. На этой неделе инвесторы продолжат оценивать конкретику соглашения первой фазы между США и КНР, а на следующей торги потеряют активность из-за ухода западных игроков на каникулы. Поэтому рубль может немного скорректироваться на этой неделе, но существенного ослабления мы не ожидаем", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник на решении ЦБ РФ уменьшить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 6,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 11 б.п. - до 6,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 7 б.п. - до 6,47% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 6 б.п. - до 6,54% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 8 б.п. - до 6,55% годовых.