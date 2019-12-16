Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения - ИК "Велес Капитал"

Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Котировки Brent и WTI консолидируются недалеко от достигнутых в пятницу многонедельных максимумов в $65,80 и $60,48 cоответственно. Инвесторы ждут новых драйверов движения, а препятствием для дальнейшего роста выступают в том числе пятничные данные Baker Hughes о росте числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 4 единицы, до 667 единиц.

"С технической точки зрения, нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения. На недельном графике Brent фьючерсы расположены у верхней полосы Боллинджера, вдали от зоны перекупленности. При способности устоять выше $65 котировки могут направиться к $67,40, а далее к максимуму сентября в $69,70. Падение ниже $65 может спровоцировать коррекцию к $61,50-64. До закрепления ниже $61,50 (средняя полоса Боллинджера) снижение не будет представлять для "быков" серьезной опасности", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.