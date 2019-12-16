Рынок ОФЗ может получить поддержку и на текущей неделе - "БКС Глобал Маркетс"

Укрепление рубля и снижение ставки оказали поддержку рынку ОФЗ на прошлой неделе. Специалисты "БКС Глобал Маркетс" не исключают продолжения тренда на этой неделе, учитывая сохранение высокого "аппетита" к риску на глобальных площадках.

"Рынок первичных размещений демонстрирует снижение активности, что типично для периода новогодних праздников. Мы ожидаем, что активность в секторе первичных размещений вырастет уже в январе, так как эмитенты будут спешить воспользоваться периодом низких ставок", - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Радченко.