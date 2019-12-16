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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал роста рынка акций РФ на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
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16 декабря 2019 года 15:05
Потенциал роста рынка акций РФ на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
Потенциал роста рынка акций на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным с учетом существующих рисков, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. "Ликвидность с рынков начнет уходить на текущей неделе – рождественский сезон вступает в свои права, - комментирует эксперт "БКС Глобал Маркетс". - Глобальные потоки фондов стали негативными для России в целом на прошлой неделе впервые с октября, прежде всего благодаря оттокам из специализированных российских ETF – спекулянты фиксируют прибыль в России. Индекс РТС вышел вверх из диапазона, соответствующего фундаментальной рекомендации «ДЕРЖАТЬ» (1 370-1 490) – потенциал роста рынка на ближайшие 6 месяцев становится непривлекательным с учетом существующих рисков".
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16 декабря 2019 года 19:30
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума индекса МосБиржи, превышавшего 3010 пунктов на фоне подъема мировых площадок и нефти после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между США и Китаем; бумаги "Норникеля" обновили исторические максимумы. читать дальше
.16 декабря 2019 года 19:10
Цены "длинных" выпусков евробондов РФ в понедельник подросли, среднесрочные бумаги слегка подешевели
Москва. 16 декабря. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост благодаря как общемировому спросу на рисковые активы после подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, так и повышенному интересу инвесторов к отечественным бумагам за счет снижения геополитических рисков и высоких кредитных показателей России. При этом среднесрочные бумаги слегка подешевели под давлением падающих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). читать дальше
.16 декабря 2019 года 19:09
Российский фондовый рынок начал неделю с продолжения восходящей динамики, чему способствовали внешние факторы, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдан Зварич. На широкий спектр активов позитивное влияние оказывает улучшение ситуации в торговых отношениях между США и... читать дальше
.16 декабря 2019 года 18:46
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка,... читать дальше
.16 декабря 2019 года 18:30
Акции компаний циклических секторов будут по-прежнему пользоваться спросом на текущей неделе - Альфа-банк
Ралли акций компаний циклических секторов ожидается на текущей неделе; объемы торгов будут небольшими, рост рынка в целом продолжится, говорится в обзоре Альфа-банка. Эксперты Альфа-банка ожидают, что рост бумаг MNOD, RUAL, EVR, NLMK, SVST, MMK продолжится. Если курс рубля не ослабнет, спросом... читать дальше
.16 декабря 2019 года 18:06
азпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет 858 рублей за штуку, а... читать дальше
.16 декабря 2019 года 17:43
Подписание первой части торгового соглашения США и Китая снижает риски торможения глобальной экономики в 2020 году - Julius Baer
США и Китай нашли возможность остановить эскалацию внешнеторгового конфликта и заключили первую часть торгового соглашения. Как сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, соглашение снижает риски замедления глобального экономического роста в 2020 году, но... читать дальше
.16 декабря 2019 года 17:15
ублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. Эксперт в ближайшее время ожидает... читать дальше
.16 декабря 2019 года 16:55
БКС Глобал Маркетс закрыл pair trade: "покупка привилегированных акций Сургутнефтегаза против "обычки"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций" ввиду непредсказуемости будущей динамики котировок, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и... читать дальше
.16 декабря 2019 года 16:38
Рубль на ближайшее время имеет много оснований если не для укрепления, то для торговли на достигнутых уровнях - "Открытие Брокер"
Рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки ЦБ РФ, и в ближайшее время у российской валюты много оснований если не для укрепления, то, как минимум, для стабильной торговли на достигнутых уровнях, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие... читать дальше
.16 декабря 2019 года 16:21
Sberbank CIB рекомендует сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рекомендуют сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками, говорится в комментарии. "В следующем году мы не ожидаем существенного изменения... читать дальше
.16 декабря 2019 года 16:00
Укрепление рубля и снижение ставки оказали поддержку рынку ОФЗ на прошлой неделе. Специалисты "БКС Глобал Маркетс" не исключают продолжения тренда на этой неделе, учитывая сохранение высокого "аппетита" к риску на глобальных площадках. "Рынок первичных размещений демонстрирует снижение... читать дальше
.16 декабря 2019 года 15:40
Москва. 16 декабря. Доллар несколько усилил ослабление, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем после незначительного укрепления на старте торгов; рубль ускорил повышение к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти и позитиву относительно заключения первого этапа торговой сделки между США и Китаем. читать дальше
.16 декабря 2019 года 15:38
оссийский бенчмарк RUSSIA 47 завершил неделю на ценовом максимуме (125,5%). Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что длинные еврооблигации станут основными бенефициарами роста спроса на риск. Активность на рынках традиционно снижается в преддверии католического Рождества, однако, по мнению... читать дальше
.16 декабря 2019 года 15:23
Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Котировки Brent и WTI консолидируются недалеко от достигнутых в пятницу многонедельных максимумов в $65,80 и $60,48 cоответственно. Инвесторы ждут новых драйверов движения, а препятствием для... читать дальше
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