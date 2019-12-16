Рубль на текущей неделе будет торговаться в коридоре 63-64 за доллар - "БКС Глобал Маркетс"

Рубль на текущей неделе будет торговаться в коридоре RUB 63-64/$, говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова.

"Рубль может оказаться под давлением в силу традиционного для середины декабря роста спроса на валюту (пик платежей по внешнему долгу, рост импорта, покупки со стороны населения в преддверии праздников), - прогнозирует эксперт. - Мы ожидаем, что рубль будет торговаться в коридоре RUB 63-64/$. Наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается неизменным: мы ожидаем, что российская валюта продолжит торговаться у отметки RUB 65/$ +/-RUB 2. На конец 2019 г. мы прогнозируем курс рубля на уровне RUB 64,3/$".