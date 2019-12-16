ITI Capital видит потенциал роста акций Сбербанка до 245 руб. и Газпрома - до 253 руб. к концу года

Выбор акций для покупки невелик - большинство международных фондов фиксирует прибыль по российским бумагам по мере приближения к концу года, гворится в комментарии ITI Capital . "Тем не менее, в связи с недавним ралли рубля мы видим потенциал роста Сбербанка до 245 руб. и Газпрома - до 253 руб. Среди американских акций наиболее привлекательны акции американских нефтесервисных компаний и производителей, таких как Schlumberger, Halliburton, ConocoPhillips и других; на рынке ЮВА - акции Tencent и Alibaba", - отмечают аналитики компании.