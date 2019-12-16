Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 6,30% годовых на горизонте ближайшего квартала - Промсвязьбанк

Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 6,30% годовых на горизонте ближайшего квартала, ближний участок кривой ОФЗ выглядит перекупленным, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

Снижение ключевой ставки Банком России на 25 б.п. в пятницу и комментарии регулятора о возможности продолжить смягчение монетарной политики в первом полугодии 2020 г. усилили оптимизм покупателей рублевых облигаций. Доходность 1-летних ОФЗ снизилась до 5,56% годовых (-8 б.п.), 3-летних – до 5,88% (-3 б.п.). Доходность более длинных ОФЗ осталась без изменений.

"Премия в доходности 10-летних и 2-летних ОФЗ с момента последнего заседания ЦБ РФ выросла с 43 до 74 б.п. С учетом наших ожиданий по снижению ключевой ставки до 6% мы считаем покупку ОФЗ срочностью 13 года неинтересной. Сохраняем рекомендации по покупке 10-летних ОФЗ, а также корпоративных бондов 1-2 эшелона с премией к ОФЗ в размере 90 – 200 б.п.", - указывает эксперт Промсвязьбанка.