.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индекс МосБиржи локально протестировал 3000п
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в России в ноябре замедлился до 0,3%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 2,6% в октябре. Динамика показателя оказалась намного хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,5%
 
Аварийные дома предлагают расселять по ипотеке
Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Внести поправку в законопроект правительства, принятый в первом чтении 14 ноября, предложил член комитета по бюджету Госдумы, единоросс Дмитрий Юрков. В...
 
ФССП может взять под контроль все организации по сбору "просрочки" с граждан
Полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю за возвратом просроченной задолженности граждан могут быть распространены, помимо коллекторов, еще и на банки, микрофинансовые компании, организации в сфере ЖКУ и операторов...
 
Стимулировать рост производительности труда будут кредитами
Минэкономразвития готовится отчитаться президенту об исполнении поручений по повышению производительности труда в соответствии с целями, заложенными в майских указах еще 2012 года, пишет "Коммерсант". Ими предписывалось достичь показателя в 25 млн...
 
16 декабря 2019 года 11:50

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индекс МосБиржи локально протестировал 3000п

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью после согласования торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также невведения пошлин США для китайских товаров с 15 декабря; индекс МосБиржи протестировал 3000 пунктов, но не удержал рубеж из-за укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2998,77 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3006,77 пункта), индекс РТС - 1505,3 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 62,74 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%, до 19,65 тыс. рублей), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,5% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Индексы в США в пятницу умеренно подросли на фоне новостей о согласовании торговой сделки США и Китая. Минторг КНР сообщил в пятницу, что согласовал с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары.

Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь, увеличит импорт из США, а также из ряда других стран, пишет Bloomberg.

Агентство поясняет, что достигнутое соглашение состоит из девяти пунктов. В них говорится о спорных вопросах, касающихся таких тем, как защита интеллектуальной собственности, сельхозпродукция, финансы, валюта, транспарентность. Также фигурирует вопрос о наращивании торговли между сторонами и принципах решения споров в сфере торговли.

США и КНР при этом согласились как можно быстрее завершить решение оставшихся немногочисленных разногласий: речь идет, например, о юридической экспертизе текста и о его переводе. После этого соглашение будет подписано представителями США и Китая.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны согласовали первую фазу торговой сделки, и объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР. "Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в Twitter.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%, китайский Shanghai Composite растет на 0,6%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют по 0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что согласованное с КНР соглашение - очень хорошее, а его подписание, как ожидается, пройдет в начале января 2020 года.

Лайтхайзер назвал соглашение "выдающимся", однако не решающим все спорные вопросы между сторонами. По его словам, работа над соглашением завершена и стороны занимаются его переводом.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.

Объем промпроизводства вырос на 6,2% в годовом выражении после подъема на 4,7% в октябре, эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Розничные продажи выросли на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в октябре, ожидался рост на 7,6%.

Нефть в понедельник консолидируется после пятничного роста на новостях о промежуточном торговом соглашении между США и Китаем; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 13 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,21 за баррель (-0,02% и +1,6% в пятницу), февральская цена WTI - $59,93 за баррель (-0,1% и +1,5% в пятницу).

Нефтяной рынок отреагировал ростом на сообщение о промежуточной торговой сделке в пятницу, поскольку ослабление торговых противоречий США и Китая улучшает перспективы спроса на нефть. Однако уже в понедельник трейдеры заняли осторожную позицию.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным драйвером покупок с конца прошлой недели выступает договоренность США и Китая заключить хотя бы "первую фазу" торгового соглашения, также стороны отложили планировавшееся введение новых торговых пошлин на ряд китайских товаров с 15 декабря.

Среди бумаг стоит присматриваться к "Газпрому" и Сбербанку, которые сильно отстали от роста рынка в целом в последние дни. Сейчас спрос сосредоточен в дивидендных историях, но после их завершения ликвидность должна перекинуться в эти акции. В частности, в среду последний день с дивидендами торгуется "ЛУКОЙЛа", а через неделю, в католическое рождество - "Норильский никель".

Нефть Brent как-то слабо отыгрывает всеобщий позитив, краткосрочных выбросов котировок в район $66-67 за баррель на позитивных новостях так и не произошло. Единственное объяснение этому - отсутствие на рынке большого объема "коротких" позиций, закрытие которых и приводит к росту. Похоже, что данная цена устраивает всех. Сопротивлением для роста нефти сейчас выступает район чуть ниже $67 за баррель - верхняя граница восходящего канала от начала октября. При приближении нефти к ней можно рисковать и открывать "короткие" позиции. Но, скорее всего, ближайшие дни котировки "черного золота" проведут в диапазоне $64,5-66 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торговое соглашение США-КНР не вызвало бурного ралли на мировых площадках, нефть сделала паузу после достижения локальных максимумов в пятницу.

В рамках соглашения КНР обязуется приобрести у США сельскохозяйственную продукцию на $50 млрд. Ввод пошлин на китайские товары, назначенный на 15 декабря, был отменен, а в дальнейшем планируется снизить пошлины на некоторую продукцию. Текст соглашения не планируется публиковать в течение ближайших двух недель. Стороны, по словам Трампа, должны незамедлительно начать переговоры по второй фазе соглашения.

В Азии поддержку рынку акций КНР оказала статистика по розничным продажам и промпроизводству, которая является позитивным сигналом относительно состояния китайской экономики. В Европе оценивают перспективы Brexit, которые улучшились после прошедших парламентских выборов.

Тем не менее, заключение первой фазы торгового соглашения между США и Китаем улучшает перспективы спроса на нефть. Ближайшая поддержка для котировок Brent расположена на уровне $64 за баррель. Индекс МосБиржи находится вблизи исторического пика 3009 пунктов (от 7 ноября), а долларовый индикатор РТС расположен у 1500 пунктов, максимума с октября 2013 года. Индекс РТС на дневном графике вошел в зону перекупленности и начал формировать "медвежью" дивергенцию с индикатором RSI, предупреждая о рисках нисходящей коррекции.

В целом, сильного оптимизма после новостей о заключении первой фазы торговой сделки США-КНР пока не наблюдается. Игроки на повышение начинают выдыхаться, а позитивный исход переговоров во многом был заложен в цены активов. В ближайшие дни инвесторы будут оценивать состояние мировой экономики и торговые новости, теперь ожидая деталей и продолжения переговоров по второй фазе сделки, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на рынке нефти в большей степени понимают, что соглашение первой фазы между США и КНР - это лишь мера по предотвращению еще более глубокого торгового конфликта. В остальном ранее принятые ограничительные меры остаются в силе.

Кроме того, Baker Hughes сообщила, что за прошлую неделю американские нефтяники увеличили число активных буровых установок на 4 единицы (до 667 штук) - это первое расширение буровой активности после семи недель снижения. Радует лишь то, что в Китае Национальное бюро статистики сообщило о росте переработки нефти в ноябре на 10,1% в годовом выражении (до 56,08 млн тонн), а с начала года рост составляет 6,7% (до 593,18 млн тонн). Золото весьма скептически реагирует на торговые успехи США. Впрочем, объявление о соглашении привело к ослаблению доллара, что поддержало желтый металл.

В целом в понедельник ситуация на внешних рынках уже не столь позитивная. По сути, новости о торговом соглашении уже отыграны. Общую картину в глобальном товарном обмене оно не меняет, но отменяет наиболее негативный сценарий. Поэтому сильного повода для роста у российского рынка акций нет, хотя повышение индексов может продолжиться. Во всяком случае, доходность российского рынка остается одной из лучших в мире, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,6% и +2% "префы"), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+5,4% и +3,4% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2%).

Подешевели бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,1%) и дешевеют после отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3%, до 567,5 рубля, дивиденды за 9 месяцев - 33,37 рубля на акцию) и "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4%, до 94,84 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 5,06 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,817 млрд рублей (из них 1,289 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 1,05 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 декабря 2019 года 19:30
Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума индекса МосБиржи, превышавшего 3010 пунктов на фоне подъема мировых площадок и нефти после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между США и Китаем; бумаги "Норникеля" обновили исторические максимумы.    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 19:10
Цены "длинных" выпусков евробондов РФ в понедельник подросли, среднесрочные бумаги слегка подешевели
Москва. 16 декабря. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост благодаря как общемировому спросу на рисковые активы после подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, так и повышенному интересу инвесторов к отечественным бумагам за счет снижения геополитических рисков и высоких кредитных показателей России. При этом среднесрочные бумаги слегка подешевели под давлением падающих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries).    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 19:09
Внешние факторы вывели российский рынок акций к максимумам - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок начал неделю с продолжения восходящей динамики, чему способствовали внешние факторы, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдан Зварич. На широкий спектр активов позитивное влияние оказывает улучшение ситуации в торговых отношениях между США и...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 18:46
Газпромбанк возобновил анализ Татнефти с рейтингом "держать" для ее акций
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка,...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 18:30
Акции компаний циклических секторов будут по-прежнему пользоваться спросом на текущей неделе - Альфа-банк
Ралли акций компаний циклических секторов ожидается на текущей неделе; объемы торгов будут небольшими, рост рынка в целом продолжится, говорится в обзоре Альфа-банка. Эксперты Альфа-банка ожидают, что рост бумаг MNOD, RUAL, EVR, NLMK, SVST, MMK продолжится. Если курс рубля не ослабнет, спросом...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 18:06
Газпромбанк возобновил анализ Татнефти с рейтингом "держать" для ее акций
азпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет 858 рублей за штуку, а...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 17:43
Подписание первой части торгового соглашения США и Китая снижает риски торможения глобальной экономики в 2020 году - Julius Baer
США и Китай нашли возможность остановить эскалацию внешнеторгового конфликта и заключили первую часть торгового соглашения. Как сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, соглашение снижает риски замедления глобального экономического роста в 2020 году, но...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 17:15
Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность - Sberbank Asset Management
ублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. Эксперт в ближайшее время ожидает...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:55
БКС Глобал Маркетс закрыл pair trade: "покупка привилегированных акций Сургутнефтегаза против "обычки"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций" ввиду непредсказуемости будущей динамики котировок, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:38
Рубль на ближайшее время имеет много оснований если не для укрепления, то для торговли на достигнутых уровнях - "Открытие Брокер"
Рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки ЦБ РФ, и в ближайшее время у российской валюты много оснований если не для укрепления, то, как минимум, для стабильной торговли на достигнутых уровнях, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:21
Sberbank CIB рекомендует сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рекомендуют сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками, говорится в комментарии. "В следующем году мы не ожидаем существенного изменения...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:00
Рынок ОФЗ может получить поддержку и на текущей неделе - "БКС Глобал Маркетс"
Укрепление рубля и снижение ставки оказали поддержку рынку ОФЗ на прошлой неделе. Специалисты "БКС Глобал Маркетс" не исключают продолжения тренда на этой неделе, учитывая сохранение высокого "аппетита" к риску на глобальных площадках. "Рынок первичных размещений демонстрирует снижение...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 15:40
Рубль днем ускорил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и сделки США-Китай
Москва. 16 декабря. Доллар несколько усилил ослабление, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем после незначительного укрепления на старте торгов; рубль ускорил повышение к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти и позитиву относительно заключения первого этапа торговой сделки между США и Китаем.    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 15:38
Длинные еврооблигации станут основными бенефициарами роста спроса на риск - "БКС Глобал Маркетс"
оссийский бенчмарк RUSSIA 47 завершил неделю на ценовом максимуме (125,5%). Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что длинные еврооблигации станут основными бенефициарами роста спроса на риск. Активность на рынках традиционно снижается в преддверии католического Рождества, однако, по мнению...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 15:23
Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения - ИК "Велес Капитал"
Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Котировки Brent и WTI консолидируются недалеко от достигнутых в пятницу многонедельных максимумов в $65,80 и $60,48 cоответственно. Инвесторы ждут новых драйверов движения, а препятствием для...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.