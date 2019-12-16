Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индекс МосБиржи локально протестировал 3000п

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью после согласования торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также невведения пошлин США для китайских товаров с 15 декабря; индекс МосБиржи протестировал 3000 пунктов, но не удержал рубеж из-за укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2998,77 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3006,77 пункта), индекс РТС - 1505,3 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 62,74 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%, до 19,65 тыс. рублей), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,5% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Индексы в США в пятницу умеренно подросли на фоне новостей о согласовании торговой сделки США и Китая. Минторг КНР сообщил в пятницу, что согласовал с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары.

Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь, увеличит импорт из США, а также из ряда других стран, пишет Bloomberg.

Агентство поясняет, что достигнутое соглашение состоит из девяти пунктов. В них говорится о спорных вопросах, касающихся таких тем, как защита интеллектуальной собственности, сельхозпродукция, финансы, валюта, транспарентность. Также фигурирует вопрос о наращивании торговли между сторонами и принципах решения споров в сфере торговли.

США и КНР при этом согласились как можно быстрее завершить решение оставшихся немногочисленных разногласий: речь идет, например, о юридической экспертизе текста и о его переводе. После этого соглашение будет подписано представителями США и Китая.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны согласовали первую фазу торговой сделки, и объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР. "Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в Twitter.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%, китайский Shanghai Composite растет на 0,6%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют по 0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что согласованное с КНР соглашение - очень хорошее, а его подписание, как ожидается, пройдет в начале января 2020 года.

Лайтхайзер назвал соглашение "выдающимся", однако не решающим все спорные вопросы между сторонами. По его словам, работа над соглашением завершена и стороны занимаются его переводом.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.

Объем промпроизводства вырос на 6,2% в годовом выражении после подъема на 4,7% в октябре, эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Розничные продажи выросли на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в октябре, ожидался рост на 7,6%.

Нефть в понедельник консолидируется после пятничного роста на новостях о промежуточном торговом соглашении между США и Китаем; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 13 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,21 за баррель (-0,02% и +1,6% в пятницу), февральская цена WTI - $59,93 за баррель (-0,1% и +1,5% в пятницу).

Нефтяной рынок отреагировал ростом на сообщение о промежуточной торговой сделке в пятницу, поскольку ослабление торговых противоречий США и Китая улучшает перспективы спроса на нефть. Однако уже в понедельник трейдеры заняли осторожную позицию.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным драйвером покупок с конца прошлой недели выступает договоренность США и Китая заключить хотя бы "первую фазу" торгового соглашения, также стороны отложили планировавшееся введение новых торговых пошлин на ряд китайских товаров с 15 декабря.

Среди бумаг стоит присматриваться к "Газпрому" и Сбербанку, которые сильно отстали от роста рынка в целом в последние дни. Сейчас спрос сосредоточен в дивидендных историях, но после их завершения ликвидность должна перекинуться в эти акции. В частности, в среду последний день с дивидендами торгуется "ЛУКОЙЛа", а через неделю, в католическое рождество - "Норильский никель".

Нефть Brent как-то слабо отыгрывает всеобщий позитив, краткосрочных выбросов котировок в район $66-67 за баррель на позитивных новостях так и не произошло. Единственное объяснение этому - отсутствие на рынке большого объема "коротких" позиций, закрытие которых и приводит к росту. Похоже, что данная цена устраивает всех. Сопротивлением для роста нефти сейчас выступает район чуть ниже $67 за баррель - верхняя граница восходящего канала от начала октября. При приближении нефти к ней можно рисковать и открывать "короткие" позиции. Но, скорее всего, ближайшие дни котировки "черного золота" проведут в диапазоне $64,5-66 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торговое соглашение США-КНР не вызвало бурного ралли на мировых площадках, нефть сделала паузу после достижения локальных максимумов в пятницу.

В рамках соглашения КНР обязуется приобрести у США сельскохозяйственную продукцию на $50 млрд. Ввод пошлин на китайские товары, назначенный на 15 декабря, был отменен, а в дальнейшем планируется снизить пошлины на некоторую продукцию. Текст соглашения не планируется публиковать в течение ближайших двух недель. Стороны, по словам Трампа, должны незамедлительно начать переговоры по второй фазе соглашения.

В Азии поддержку рынку акций КНР оказала статистика по розничным продажам и промпроизводству, которая является позитивным сигналом относительно состояния китайской экономики. В Европе оценивают перспективы Brexit, которые улучшились после прошедших парламентских выборов.

Тем не менее, заключение первой фазы торгового соглашения между США и Китаем улучшает перспективы спроса на нефть. Ближайшая поддержка для котировок Brent расположена на уровне $64 за баррель. Индекс МосБиржи находится вблизи исторического пика 3009 пунктов (от 7 ноября), а долларовый индикатор РТС расположен у 1500 пунктов, максимума с октября 2013 года. Индекс РТС на дневном графике вошел в зону перекупленности и начал формировать "медвежью" дивергенцию с индикатором RSI, предупреждая о рисках нисходящей коррекции.

В целом, сильного оптимизма после новостей о заключении первой фазы торговой сделки США-КНР пока не наблюдается. Игроки на повышение начинают выдыхаться, а позитивный исход переговоров во многом был заложен в цены активов. В ближайшие дни инвесторы будут оценивать состояние мировой экономики и торговые новости, теперь ожидая деталей и продолжения переговоров по второй фазе сделки, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на рынке нефти в большей степени понимают, что соглашение первой фазы между США и КНР - это лишь мера по предотвращению еще более глубокого торгового конфликта. В остальном ранее принятые ограничительные меры остаются в силе.

Кроме того, Baker Hughes сообщила, что за прошлую неделю американские нефтяники увеличили число активных буровых установок на 4 единицы (до 667 штук) - это первое расширение буровой активности после семи недель снижения. Радует лишь то, что в Китае Национальное бюро статистики сообщило о росте переработки нефти в ноябре на 10,1% в годовом выражении (до 56,08 млн тонн), а с начала года рост составляет 6,7% (до 593,18 млн тонн). Золото весьма скептически реагирует на торговые успехи США. Впрочем, объявление о соглашении привело к ослаблению доллара, что поддержало желтый металл.

В целом в понедельник ситуация на внешних рынках уже не столь позитивная. По сути, новости о торговом соглашении уже отыграны. Общую картину в глобальном товарном обмене оно не меняет, но отменяет наиболее негативный сценарий. Поэтому сильного повода для роста у российского рынка акций нет, хотя повышение индексов может продолжиться. Во всяком случае, доходность российского рынка остается одной из лучших в мире, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,6% и +2% "префы"), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+5,4% и +3,4% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2%).

Подешевели бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,1%) и дешевеют после отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3%, до 567,5 рубля, дивиденды за 9 месяцев - 33,37 рубля на акцию) и "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4%, до 94,84 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 5,06 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,817 млрд рублей (из них 1,289 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 1,05 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).