Рубль укрепляется к бивалютной корзине на позитиве от сделки между США и Китаем

Москва. 16 декабря. Доллар умеренно снижается, евро слегка растет на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря опережающему повышению в паре с долларом на позитиве относительно заключения первого этапа торговой сделки между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,77-62,82 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,82 руб./$1 (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,95 руб./EUR1 (+3,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,06 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,17 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов на позитиве относительно заключения торговой сделки между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров, заявил Трамп.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

Лайтхайзер назвал соглашение "выдающимся", однако не решающим все спорные вопросы между сторонами. По его словам, работа над соглашением завершена, и стороны занимаются его переводом. Точную дату подписания торгпред не назвал, пояснив, что речь, видимо, пойдет о начале января.

Цены на нефть немного опускаются в понедельник после скачка по итогам предыдущей сессии. Нефтяной рынок отреагировал ростом на сообщение о промежуточной торговой сделке в пятницу, поскольку ослабление торговых противоречий США и Китая улучшает перспективы спроса на нефть. Однако уже в понедельник трейдеры заняли осторожную позицию.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,23% - до $65,07 за баррель. По итогам торгов в пятницу фьючерсы подорожали на 1,59%, до $65,22 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел также на 0,23% - до $59,84 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта выросла на 1,5% по сравнению с предыдущей сессией.