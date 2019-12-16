Рубль останется на комфортных уровнях (вблизи 62,8 в паре с долларом и 70 в паре с евро) на текущей неделе - "Нордеа банк"

Российская валюта остается на комфортных уровнях (вблизи 62,8 в паре с долларом и 70 в паре с евро), которые обеспечиваются умеренно оптимистичным внешним фоном, связанным с надеждами на дальнейшее продвижение по торговым переговорам, а также попытками нефти закрепиться у отметок в 65 долл./бар., говорится в комментарии аналитика "Нордеа банка" Татьяны Евдокимовой. В рамках текущей недели умеренную поддержку рублю может также оказать приближение налогового периода, пик которого придется на 25 декабря. "Фактором риска для рубля выступают слушания в одном из комитетов Сената США по законопроекту об антироссийских санкциях. Изначально данные слушания должны были состояться на прошлой неделе, но затем были перенесены на 18 декабря (с 17:30 до 18:30 по московскому времени). Трансляция слушаний не планируется, поэтому риторика по итогам заседания может быть весьма ограниченной. Совокупность перечисленных факторов дает основания ожидать сохранения комфортных уровней по рублю на горизонте текущей недели", - отмечает эксперт банка.