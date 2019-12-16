Индекс Мосбиржи в понедельник может преодолеть отметку в 3000 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в понедельник может преодолеть отметку в 3000 пунктов, но умеренность позитива на глобальных рынках пока оказывает сдерживающий эффект на российский рынок акций, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Внимание участников рынка на текущей неделе может постепенно переключаться на макростатистику, - полагает главный аналитик банка Михаил Поддубский. - В понедельник с утра опубликован блок сравнительно позитивных данных по китайской экономике – объем промышленного производства по итогам ноября прибавил 6,2% (при прогнозе в 5%), объем розничных продаж увеличился на 8% (при прогнозе в 7,6%). Помимо этого, сегодняшний день будет интересен публикацией предварительных индексов деловой активности в промышленной сфере и сфере услуг ЕС и США".