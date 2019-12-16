Перспективы роста спроса на нефть находятся в тесной зависимости от глобального экономического роста - БКС

Перспективы роста спроса на нефть находятся в тесной зависимости от глобального экономического роста, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Макроэкономические показатели Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти и наиболее весомой экономикой Азии, представляют интерес для участников рынка. Устойчивый рост показателей позволяет строить более смелые прогнозы по ценам на нефть, в то время как замедление создает риски избытка на рынке и способствует более консервативным оценкам", - отмечает эксперт.

Котировки нефти завершили неделю уверенным восходящим движением, достигнув трехмесячных максимумов на фоне успешного подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Ряд торговых пошлин в отношении китайского импорта будут снижены, а Китай нарастит покупки сельхозпродукции из США. Снижение протекционистских мер говорит о постепенной деэскалации торгового противостояния, что снижает опасения по поводу замедления экономики и слабости спроса на энергоносители. В то же время сама по себе первая фаза сделки, по мнению Игоря Галактионова, не решает ключевых противоречий между странами, поэтому нельзя считать конфликт полностью исчерпанным. Риски возобновления споров по торговым вопросам пока остаются.

Фьючерсы на Brent в пятницу достигли отметки $66 за баррель и отскочили к $65. На рынке складывается позитивный сентимент, что, на взгляд аналитика "БКС Брокер", может способствовать дальнейшему локальному укреплению цен. В то же время основные драйверы роста уже учтены в цене, так что торговый диапазон $64,5-66,5 выглядит справедливым на краткосрочном диапазоне.

Согласно данным очередного еженедельного доклада от Baker Hughes, буровая активность в Штатах незначительно восстановилась. Количество активных нефтяных буровых установок в США выросло и достигло на прошлой неделе 667 уст. (+4), отскочив от двухлетних минимумов. В годовом выражении сокращение составляет 206 уст. Более половины всех буровых (400 против 487 на начало года) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.

"Фьючерсы на Brent в понедельник с утра торгуются с понижением на 0,35% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, несмотря на позитивную статистику из Китая, - указывает Игорь Галактионов. - Судя по всему, наблюдается техническая коррекция после позитивного окончания недели. Розничные продажи в Китае по итогам ноября выросли на 8% г/г (прогноз +7,6%)". Промышленное производство выросло на 6,2% г/г (прогноз +5%). Капитальные инвестиции прибавили с начала года 5,2% (прогноз +5,2%)".