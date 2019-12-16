Есть высокая вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на 25 бп в феврале 2020 года - Росбанк

Аналитики Росбанка видят высокую вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на 25 бп в феврале 2020 года, сообщается в комментарии.

Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 бп - до 6,25% годовых, обозначив возможность для дальнейшего снижения по ставке в 1п'20. Риторика регулятора, правда, приобрела чуть более нейтральный оттенок, отмечают в Росбанке. В частности, глава ЦБ Э. Набиуллина заявила о том, что "может потребоваться время для оценки целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки".

Во-первых, Банк России уже находится в нижней половине нейтрального диапазона (6-7% годовых). Все действия регулятора носят характер подстройки и будут крайне взвешенными. Во-вторых, указывают аналитики банка, неопределенность относительно фискальной политики в следующем году остается высокой. Во время пресс-конференции Э. Набиуллина также отметила, что дальнейшие шаги по ставке будут зависеть от выходящей статистики. Традиционно, она не дала чёткого сигнала, когда ждать следующего снижения, - в 1к'20 или ближе к концу полугодия.

"Мы полагаем, что момент снижения ключевой ставки будет напрямую зависеть от выходящей статистики по инфляции. Если прирост индекса потребительских цен провалится до 2,5-2,7% г/г в январе-феврале (сценарий, обозначенный М. Орешкиным), то снижение ставки будет произведено немедленно на заседании 7 февраля 2020. В остальных сценариях регулятор займёт выжидательную позицию. В нашем базовом сценарии 1-е полугодие продолжит характеризоваться слабой активностью потребителей, что будет оказывать дополнительное дефляционное давление, помимо эффекта базы. На данный момент мы видим высокую вероятность снижения ключевой ставки на 25 бп в феврале 2020 года", - отмечают специалисты Росбанка.