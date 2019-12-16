Ренессанс Капитал повысил рекомендацию для акций РусГидро до "покупать" и "префов" Россетей до "держать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) - с "продавать" до "держать".

Для бумаг других компаний сектора рекомендации были сохранены: "покупать" для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "Юнипро" (MOEX: UPRO); "держать" для бумаг "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES); "продавать" для обыкновенных акций "Россетей".