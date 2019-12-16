Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 61,70-62,70, по паре EUR/RUB - 69,10-70,10 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 61,70-62,70, по паре EUR/RUB - 69,10-70,10 , говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Предыдущая неделя ожидаемо закончилась снижением ключевой ставки Банком России до 6,25%. В пользу этого решения говорила и низкая инфляция, и заметное укрепление рубля на фоне договоренностей ОПЕК о сокращении квот добычи нефти. На предстоящей неделе рисковые активы, по мнению эксперта, и дальше продолжат расти, фактор, повышающий аппетит к риску, - история по "большой сделке" США и Китая, где речь может идти о 50-процентном снижении действующих пошлин на китайские товары и отказе от новых ввозных пошлин.

"Динамика нефтяного рынка, где марка Brent стала выше $64/баррель и пытается закрепиться выше отметки в $65, также сыграет в пользу российского рубля, - отмечает Максим Тимошенко. - Также в его пользу и стартующий в понедельник налоговый период, причем объем декабрьских выплат может превысить ноябрьские на 35% и в свете уменьшения со стороны регулятора валютных интервенций у рубля есть шанс укрепиться ниже 63 рубля за доллар".