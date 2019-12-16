Диапазон для нефти на ближайшие дни - $64,5-66 за баррель - Алор Брокер

Ближайшие дни котировки "черного золота", скорее всего, проведут в диапазоне 64,5-66 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Нефть как-то слабо отыгрывает всеобщий позитив, мы так и не увидели краткосрочных выбросов котировок в район 66-67 долларов за баррель на позитивных новостях. Единственное объяснение этому - отсутствие на рынке большого объема коротких позиций, закрытие которых и приводит к "задергам". Похоже, что данная цена устраивает всех, - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Сопротивлением для роста нефти сейчас выступает район чуть ниже 67 долларов - верхняя граница восходящего канала от начала октября. При приближении нефти к ней можно рисковать и открывать короткие позиции. Но, скорее всего, ближайшие дни котировки "черного золота" проведут в диапазоне 64,5-66 долларов за баррель".