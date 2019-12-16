.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в России в ноябре замедлился до 0,3%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 2,6% в октябре. Динамика показателя оказалась намного хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,5%
 
Аварийные дома предлагают расселять по ипотеке
Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Внести поправку в законопроект правительства, принятый в первом чтении 14 ноября, предложил член комитета по бюджету Госдумы, единоросс Дмитрий Юрков. В...
 
ФССП может взять под контроль все организации по сбору "просрочки" с граждан
Полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю за возвратом просроченной задолженности граждан могут быть распространены, помимо коллекторов, еще и на банки, микрофинансовые компании, организации в сфере ЖКУ и операторов...
 
Стимулировать рост производительности труда будут кредитами
Минэкономразвития готовится отчитаться президенту об исполнении поручений по повышению производительности труда в соответствии с целями, заложенными в майских указах еще 2012 года, пишет "Коммерсант". Ими предписывалось достичь показателя в 25 млн...
 
16 декабря 2019 года 09:50

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов в пятницу, хотя и отступили от сессионных пиков, на фоне новостей о согласовании торговой сделки США и Китая. В Минкоммерции КНР сообщили в пятницу, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары. Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь, увеличит импорт из США, а также из ряда других стран. Достигнутое соглашение из девяти пунктов затрагивает спорные вопросы, касающиеся защиты интеллектуальной собственности, сельхозпродукции, финансов, валюты и транспарентности. Также фигурирует вопрос о наращивании торговли между сторонами и принципах решения торговых споров.

США и КНР согласились как можно быстрее завершить юридическую экспертизу текста и о его перевод. После этого соглашение будет подписано представителями двух государств. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны согласовали первую фазу торговой сделки, и объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на китайские товары. "Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в Twitter.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе сессии в понедельник, несмотря на сообщения о том, что США и Китай согласовали промежуточную торговую сделку. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,22%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,27%, Shenzhen Composite - на 1,12%. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,38%, южнокорейский KOSPI - на 0,09%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,63%.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в минувшее воскресенье, что согласованное с КНР соглашение - очень хорошая, а его подписание, как ожидается, пройдет в начале января 2020 года. "Эта сделка - первый шаг на пути к интеграции двух очень отличающихся друг от друга систем. Цель в том, чтобы сделка была выгодна обеим сторонам", - сказал он в эфире CBS. Лайтхайзер назвал соглашение "выдающимся", однако не решающим все спорные вопросы между сторонами. По его словам, работа над соглашением завершена, и стороны занимаются его переводом.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник после скачка по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают промежуточное торговое соглашение между США и Китаем, о заключении которого было объявлено в пятницу. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составила $65,08 за баррель, что на 0,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы подорожали на 1,59%, до $65,22 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,3% - до $59,8 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $60,07 за баррель, поднявшись на 1,5% по сравнению с предыдущей сессией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,447 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,045 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 декабря вырос на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 652,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (+2%), "Транснефть-001P-08" (+0,65%) и "Газпром БО-23" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-03" (-0,44%), "Газпром БО-22" (-0,2%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3" ("СФО МОС МСП 3") завершило размещение облигаций класса "А" с залоговым обеспечением объемом 5,8 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 11 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,9% годовых. Дата купонной выплаты - 26-е число каждого месяца, ставка 1-го купона будет зафиксирована на весь срок обращения. Дата погашения облигаций - 26 ноября 2033 года.

ООО "Торговое предприятие "Кировский" (Екатеринбург) полностью разместило облигации серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей. Размещение выпуска началось 4 декабря. Выпуск сроком обращения 10 лет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых. В июле "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,2 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 003P-02R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 12 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 20 декабря.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона "зеленых" облигаций серии 001P-06 объемом 500 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Срок обращения выпуска - три года. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 17 декабря. Облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

АО "Трансмашхолдинг" 19 декабря планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии ПБО-04 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия к ОФЗ сопоставимой дюрации не выше 110 базисных пунктов. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 23 декабря.

ООО "Финанс-менеджмент" (прежнее название - ООО "Держава-Гарант") установило ставку 10-го купона облигаций 1-й серии в размере 8% годовых. Эмитент в июле 2015 года разместил 5-летние облигации 1-й серии объемом 500 млн рублей по открытой подписке. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 16,5% годовых. Ставка 2-го купона - 14% годовых, ставка текущего купона - 8% годовых. Бумаги имеют десять полугодовых купонов. Возможность досрочного погашения выпуска не предусмотрена.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 декабря 2019 года 19:30
Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума индекса МосБиржи, превышавшего 3010 пунктов на фоне подъема мировых площадок и нефти после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между США и Китаем; бумаги "Норникеля" обновили исторические максимумы.    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 19:10
Цены "длинных" выпусков евробондов РФ в понедельник подросли, среднесрочные бумаги слегка подешевели
Москва. 16 декабря. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост благодаря как общемировому спросу на рисковые активы после подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, так и повышенному интересу инвесторов к отечественным бумагам за счет снижения геополитических рисков и высоких кредитных показателей России. При этом среднесрочные бумаги слегка подешевели под давлением падающих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries).    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 19:09
Внешние факторы вывели российский рынок акций к максимумам - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок начал неделю с продолжения восходящей динамики, чему способствовали внешние факторы, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдан Зварич. На широкий спектр активов позитивное влияние оказывает улучшение ситуации в торговых отношениях между США и...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 18:46
Газпромбанк возобновил анализ Татнефти с рейтингом "держать" для ее акций
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка,...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 18:30
Акции компаний циклических секторов будут по-прежнему пользоваться спросом на текущей неделе - Альфа-банк
Ралли акций компаний циклических секторов ожидается на текущей неделе; объемы торгов будут небольшими, рост рынка в целом продолжится, говорится в обзоре Альфа-банка. Эксперты Альфа-банка ожидают, что рост бумаг MNOD, RUAL, EVR, NLMK, SVST, MMK продолжится. Если курс рубля не ослабнет, спросом...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 18:06
Газпромбанк возобновил анализ Татнефти с рейтингом "держать" для ее акций
азпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет 858 рублей за штуку, а...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 17:43
Подписание первой части торгового соглашения США и Китая снижает риски торможения глобальной экономики в 2020 году - Julius Baer
США и Китай нашли возможность остановить эскалацию внешнеторгового конфликта и заключили первую часть торгового соглашения. Как сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, соглашение снижает риски замедления глобального экономического роста в 2020 году, но...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 17:15
Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность - Sberbank Asset Management
ублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. Эксперт в ближайшее время ожидает...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:55
БКС Глобал Маркетс закрыл pair trade: "покупка привилегированных акций Сургутнефтегаза против "обычки"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций" ввиду непредсказуемости будущей динамики котировок, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:38
Рубль на ближайшее время имеет много оснований если не для укрепления, то для торговли на достигнутых уровнях - "Открытие Брокер"
Рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки ЦБ РФ, и в ближайшее время у российской валюты много оснований если не для укрепления, то, как минимум, для стабильной торговли на достигнутых уровнях, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:21
Sberbank CIB рекомендует сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рекомендуют сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками, говорится в комментарии. "В следующем году мы не ожидаем существенного изменения...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 16:00
Рынок ОФЗ может получить поддержку и на текущей неделе - "БКС Глобал Маркетс"
Укрепление рубля и снижение ставки оказали поддержку рынку ОФЗ на прошлой неделе. Специалисты "БКС Глобал Маркетс" не исключают продолжения тренда на этой неделе, учитывая сохранение высокого "аппетита" к риску на глобальных площадках. "Рынок первичных размещений демонстрирует снижение...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 15:40
Рубль днем ускорил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и сделки США-Китай
Москва. 16 декабря. Доллар несколько усилил ослабление, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем после незначительного укрепления на старте торгов; рубль ускорил повышение к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти и позитиву относительно заключения первого этапа торговой сделки между США и Китаем.    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 15:38
Длинные еврооблигации станут основными бенефициарами роста спроса на риск - "БКС Глобал Маркетс"
оссийский бенчмарк RUSSIA 47 завершил неделю на ценовом максимуме (125,5%). Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что длинные еврооблигации станут основными бенефициарами роста спроса на риск. Активность на рынках традиционно снижается в преддверии католического Рождества, однако, по мнению...    читать дальше
.
16 декабря 2019 года 15:23
Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения - ИК "Велес Капитал"
Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Котировки Brent и WTI консолидируются недалеко от достигнутых в пятницу многонедельных максимумов в $65,80 и $60,48 cоответственно. Инвесторы ждут новых драйверов движения, а препятствием для...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.