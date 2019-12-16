Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов в пятницу, хотя и отступили от сессионных пиков, на фоне новостей о согласовании торговой сделки США и Китая. В Минкоммерции КНР сообщили в пятницу, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары. Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь, увеличит импорт из США, а также из ряда других стран. Достигнутое соглашение из девяти пунктов затрагивает спорные вопросы, касающиеся защиты интеллектуальной собственности, сельхозпродукции, финансов, валюты и транспарентности. Также фигурирует вопрос о наращивании торговли между сторонами и принципах решения торговых споров.

США и КНР согласились как можно быстрее завершить юридическую экспертизу текста и о его перевод. После этого соглашение будет подписано представителями двух государств. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны согласовали первую фазу торговой сделки, и объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на китайские товары. "Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в Twitter.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе сессии в понедельник, несмотря на сообщения о том, что США и Китай согласовали промежуточную торговую сделку. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,22%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,27%, Shenzhen Composite - на 1,12%. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,38%, южнокорейский KOSPI - на 0,09%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,63%.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в минувшее воскресенье, что согласованное с КНР соглашение - очень хорошая, а его подписание, как ожидается, пройдет в начале января 2020 года. "Эта сделка - первый шаг на пути к интеграции двух очень отличающихся друг от друга систем. Цель в том, чтобы сделка была выгодна обеим сторонам", - сказал он в эфире CBS. Лайтхайзер назвал соглашение "выдающимся", однако не решающим все спорные вопросы между сторонами. По его словам, работа над соглашением завершена, и стороны занимаются его переводом.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник после скачка по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают промежуточное торговое соглашение между США и Китаем, о заключении которого было объявлено в пятницу. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составила $65,08 за баррель, что на 0,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы подорожали на 1,59%, до $65,22 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,3% - до $59,8 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $60,07 за баррель, поднявшись на 1,5% по сравнению с предыдущей сессией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,447 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,045 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 декабря вырос на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 652,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (+2%), "Транснефть-001P-08" (+0,65%) и "Газпром БО-23" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-03" (-0,44%), "Газпром БО-22" (-0,2%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3" ("СФО МОС МСП 3") завершило размещение облигаций класса "А" с залоговым обеспечением объемом 5,8 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 11 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,9% годовых. Дата купонной выплаты - 26-е число каждого месяца, ставка 1-го купона будет зафиксирована на весь срок обращения. Дата погашения облигаций - 26 ноября 2033 года.

ООО "Торговое предприятие "Кировский" (Екатеринбург) полностью разместило облигации серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей. Размещение выпуска началось 4 декабря. Выпуск сроком обращения 10 лет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых. В июле "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,2 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 003P-02R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 12 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 20 декабря.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона "зеленых" облигаций серии 001P-06 объемом 500 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Срок обращения выпуска - три года. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Техразмещение выпуска запланировано на 17 декабря. Облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

АО "Трансмашхолдинг" 19 декабря планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии ПБО-04 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия к ОФЗ сопоставимой дюрации не выше 110 базисных пунктов. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 23 декабря.

ООО "Финанс-менеджмент" (прежнее название - ООО "Держава-Гарант") установило ставку 10-го купона облигаций 1-й серии в размере 8% годовых. Эмитент в июле 2015 года разместил 5-летние облигации 1-й серии объемом 500 млн рублей по открытой подписке. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 16,5% годовых. Ставка 2-го купона - 14% годовых, ставка текущего купона - 8% годовых. Бумаги имеют десять полугодовых купонов. Возможность досрочного погашения выпуска не предусмотрена.