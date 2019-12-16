Повышение фондовых индексов может продолжиться - "Открытие Брокер"

Ситуация на внешних рынках уже не столь позитивная. По сути, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, новости о торговом соглашении уже отыграны. Общую картину в глобальном товарном обмене оно не меняет, но отменяет наиболее негативный сценарий. Поэтому сильного повода для роста у российского рынка нет, хотя повышение индексов, по мнению А. Кочеткова, может продолжиться.