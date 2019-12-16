Утренние прогнозы: сильных поводов нет

Единого мнения аналитиков на утро понедельника нет, но некоторые специалисты считают, что рост индексов может продолжиться.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках уже не столь позитивная. По сути, новости о торговом соглашении уже отыграны. Общую картину в глобальном товарном обмене оно не меняет, но отменяет наиболее негативный сценарий. Поэтому сильного повода для роста у российского рынка нет, хотя повышение индексов может продолжиться".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы в понедельник прибавляют с утра около 0,3%, в районе 65 долларов за баррель торгуется нефть. Это зовет к позитивному открытию российского рынка акций, скорее всего, со взятием новых высот индексом Мосбиржи".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидается открытие индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2990-3005 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2980, 2970 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации вблизи значимой отметки 3000 пунктов. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".