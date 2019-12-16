16 декабря 2019 года 09:51
Утренние прогнозы: сильных поводов нет
Единого мнения аналитиков на утро понедельника нет, но некоторые специалисты считают, что рост индексов может продолжиться.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках уже не столь позитивная. По сути, новости о торговом соглашении уже отыграны. Общую картину в глобальном товарном обмене оно не меняет, но отменяет наиболее негативный сценарий. Поэтому сильного повода для роста у российского рынка нет, хотя повышение индексов может продолжиться".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы в понедельник прибавляют с утра около 0,3%, в районе 65 долларов за баррель торгуется нефть. Это зовет к позитивному открытию российского рынка акций, скорее всего, со взятием новых высот индексом Мосбиржи".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидается открытие индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2990-3005 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2980, 2970 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации вблизи значимой отметки 3000 пунктов. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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16 декабря 2019 года 19:30
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума индекса МосБиржи, превышавшего 3010 пунктов на фоне подъема мировых площадок и нефти после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между США и Китаем; бумаги "Норникеля" обновили исторические максимумы. читать дальше
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16 декабря 2019 года 19:10
Москва. 16 декабря. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост благодаря как общемировому спросу на рисковые активы после подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, так и повышенному интересу инвесторов к отечественным бумагам за счет снижения геополитических рисков и высоких кредитных показателей России. При этом среднесрочные бумаги слегка подешевели под давлением падающих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). читать дальше
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16 декабря 2019 года 19:09
Российский фондовый рынок начал неделю с продолжения восходящей динамики, чему способствовали внешние факторы, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдан Зварич. На широкий спектр активов позитивное влияние оказывает улучшение ситуации в торговых отношениях между США и... читать дальше
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16 декабря 2019 года 18:46
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица)
Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой.
Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка,... читать дальше
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16 декабря 2019 года 18:30
Ралли акций компаний циклических секторов ожидается на текущей неделе; объемы торгов будут небольшими, рост рынка в целом продолжится, говорится в обзоре Альфа-банка.
Эксперты Альфа-банка ожидают, что рост бумаг MNOD, RUAL, EVR, NLMK, SVST, MMK продолжится. Если курс рубля не ослабнет, спросом... читать дальше
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16 декабря 2019 года 18:06
азпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "Татнефти" (MOEX: TATN), говорится в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой.
Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет 858 рублей за штуку, а... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:43
США и Китай нашли возможность остановить эскалацию внешнеторгового конфликта и заключили первую часть торгового соглашения. Как сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, соглашение снижает риски замедления глобального экономического роста в 2020 году, но... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:15
ублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина.
Эксперт в ближайшее время ожидает... читать дальше
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16 декабря 2019 года 16:55
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций" ввиду непредсказуемости будущей динамики котировок, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и... читать дальше
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16 декабря 2019 года 16:38
Рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки ЦБ РФ, и в ближайшее время у российской валюты много оснований если не для укрепления, то, как минимум, для стабильной торговли на достигнутых уровнях, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие... читать дальше
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16 декабря 2019 года 16:21
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рекомендуют сохранять позиции в российских евробондах с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками, говорится в комментарии.
"В следующем году мы не ожидаем существенного изменения... читать дальше
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16 декабря 2019 года 16:00
Укрепление рубля и снижение ставки оказали поддержку рынку ОФЗ на прошлой неделе. Специалисты "БКС Глобал Маркетс" не исключают продолжения тренда на этой неделе, учитывая сохранение высокого "аппетита" к риску на глобальных площадках.
"Рынок первичных размещений демонстрирует снижение... читать дальше
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16 декабря 2019 года 15:40
Москва. 16 декабря. Доллар несколько усилил ослабление, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем после незначительного укрепления на старте торгов; рубль ускорил повышение к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти и позитиву относительно заключения первого этапа торговой сделки между США и Китаем. читать дальше
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16 декабря 2019 года 15:38
оссийский бенчмарк RUSSIA 47 завершил неделю на ценовом максимуме (125,5%). Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что длинные еврооблигации станут основными бенефициарами роста спроса на риск.
Активность на рынках традиционно снижается в преддверии католического Рождества, однако, по мнению... читать дальше
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16 декабря 2019 года 15:23
Нефтяные цены еще обладают потенциалом повышения, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".
Котировки Brent и WTI консолидируются недалеко от достигнутых в пятницу многонедельных максимумов в $65,80 и $60,48 cоответственно. Инвесторы ждут новых драйверов движения, а препятствием для... читать дальше
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