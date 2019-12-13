Рубль вечером демонстрирует волатильность к доллару и евро на заявлениях Трампа относительно соглашения США-Китай

Москва. 13 декабря. Доллар и евро перешли к небольшому повышению на "Московской бирже" в пятницу вечером после активного снижения в первой половине дня; рубль развернулся вниз и немного дешевеет к бивалютной корзине, демонстрируя рост волатильности на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно сделки между США и Китаем.

Курс доллара США составил 62,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,06 руб./EUR1, подорожав на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,75 копейки - до 66,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует рост волатильности на вечерних торгах. После заметного роста в первой половине дня рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на неоднозначных сигналах с внешних рынков. Так, поддержку инвесторам оказывают заявления Китая о прогрессе в торговых переговорах с США, прозвучавшие на пресс-конференции в пятницу.

В Минкоммерции КНР сообщили, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары, сообщает в пятницу Bloomberg. Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь увеличит импорт из США. Более подробной информации в сообщении не приводится.

Президент США Дональд Трамп также объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары из КНР, так как стороны согласовали первую фазу торговой сделки. "Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в Twitter.

Одновременно Трамп опроверг информацию о том, что США готовы снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров. "Статья The Wall Street Journal о сделке с Китаем полностью ошибочна, особенно их сообщение о пошлинах. Фальшивые новости!" - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, резкий скачок рубля вниз, наблюдавшийся в моменте в пятницу вечером, был связан с опасениями инвесторов за судьбу торговой сделки. "Рынок волнуется из-за противоречивых сигналов, наблюдавшаяся чуть ранее сегодня волатильность основных рублевых пар была связана именно с этим фактором, нефть также в моменте резко снижалась. Это локальный risk-off на новостной повестке дня. Частично укрепление рубля в пятницу было связано с заседанием ЦБ РФ, на котором в пятый раз подряд была снижена ключевая ставка. Инвесторы - люди простые, они прикладывают линейку к тренду и видят, что пять снижений назад ставка была 7,75% годовых, сейчас 6,25%, поэтому когда-нибудь будет 5,5%. Соответственно, под эти ожидания покупают ОФЗ. За последние два дня индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI увеличился на три четверти процентного пункта и понятно, что такой приток средств не мог не сопровождаться укреплением рубля. Если будет улучшение по торговым переговорам, позитивный эффект продолжить действовать и рубль будет укрепляться", - подчеркнул Нигматуллин.

Сразу после обнародования решения ЦБ РФ снизить ставку рубль почти не изменился к доллару и евро, так как оно соответствовало ожиданиям рынка. ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25%.

"Несмотря на то, что мы ожидали, что ЦБ, как и ФРС, возьмет паузу на сегодняшнем заседании по ставке, регулятор понизил ставку еще на 25 б.п., до уровня 6,25%. Мы считаем, что расхождение между прогнозом и текущей инфляцией играло главную роль в принятии предыдущих и текущего решения о снижении ставки. (. . .) Главный вывод из действий ЦБ за последний год заключается в том, что динамика текущей инфляции является гораздо лучшим ориентиром для прогнозирования действий ЦБ, чем нам казалось изначально. Поэтому, хотя многие факторы говорят против дополнительного снижения ставки, сохраняющееся замедление текущей инфляции может заставить ЦБ продолжить двигать ставку вниз. Поскольку мы ожидаем, что годовая инфляция замедлится до 2,5-2,6% год к году в первом квартале 2020 года, мы не исключаем еще двух понижений ставки (на 25 б.п. каждое) к апрелю 2020 года - до 5,75%. В то же время подобный подход может вызвать необходимость более быстрой коррекции монетарной политики в момент, когда инфляция начнет возвращаться к уровню 4,0% год к году. Мы также опасаемся возможного ужесточения риторики в глобальной монетарной политике в 2020 году, что может усилить давление на ЦБ", - подчеркивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться на торгах в пятницу, достигнув максимальных отметок за последние три месяца, благодаря позитивным новостям о торговой сделке между США и Китаем.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,58% - до $64,57 за баррель. Цена Brent впервые с 23 сентября преодолела отметку в $65 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,51% - до $59,48 за баррель. WTI впервые с 17 сентября превысила $60 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 67,13 копейки, до 62,5544 руб./$1, и уменьшил курс евро на 56,63 копейки, до 69,8608 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 65,68 копейки по отношению к четвергу и составил 62,4911 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 46,87 копейки и составил 62,5501 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 49,509 млн, из которых $951,37 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 98,139 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 59,98 копейки по отношению к четвергу, до 69,7578 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 32,68 копейки и составил 69,8412 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR994,165 млн, из которых EUR301,783 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR692,382 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу на решении ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 11 базисных пункта (б.п.) - до 6,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 6,52% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев снизились на 5 б.п. - до 6,54%, 6,6% и 6,63% годовых соответственно.