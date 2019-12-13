Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за миром, индекс РТС обновил 6-летний максимум

Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью благодаря оптимистичным итогам заседания Федрезерва США и новостях о согласовании торговой сделки США и Китая, что отменило сценарий введения с 15 декабря новых заградительных пошлин для КНР. Индекс РТС на фоне укрепления рубля превысил 1500 пунктов, обновив максимум с октября 2013 года, а индекс Мосбиржи достиг рубежа 3000 пунктов.

Тем не менее, по данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 5 по 11 декабря составил порядка $50 млн против чистого оттока $20 млн неделей ранее (вторая неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $40 млн, на предыдущей неделе чистый отток равнялся $60 млн (третья неделя оттока).

В период с 9 по 13 декабря индекс МосБиржи вырос на 2,3% и составил 2996,63 пункта, индекс РТС прибавил 3,7% и достиг 1501,42 пункта на фоне снижения доллара до 62,88 руб./$1 (-0,88 рубля) и роста февральской нефти Brent до $64,77 за баррель (+0,8%).

Рынок акций РФ начал неделю вслед за мировыми площадками на ожиданиях торговой сделки первой фазы США и Китая, подъем сдерживался просевшей в рамках коррекции нефтью после подъема на новостях от ОПЕК+. Индекс Мосбиржи поднялся до 2945 пунктов, при этом лидировали в росте акции "АЛРОСА" (+3,3%) и "Норникеля" (+2,1%).

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил 6 декабря, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США может передумать, если ее условия не будут выполнены.

Нефть Brent поднималась к $64,5 за баррель после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с. К вечеру котировки скорректировались в район $64 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ просел по индексам на фоне локальной общемировой коррекции в ожидании свежих новостей недели - решения США по заградительным пошлинам для Китая, заседания Федрезерва, ЕЦБ и Банка России. Индекс Мосбиржи откатился к 2930 пунктам, при этом локомотивом отката выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,4%) и "Газпрома" (-0,7%).

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Пекин ожидает отсрочки введения Штатами пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 15 декабря, поскольку обе стороны фокусируются на деэскалации торгового спора. Нефть Brent подросла к $64,2 за баррель.

В среду подъем рынка акций возобновился вслед за миром на ожиданиях итогов заседания Федрезерва США и отсрочки введения торговых пошлин США к Китаю; индекс МосБиржи превысил 2950 пунктов и достиг уровней 2-недельной давности, несмотря на упавшую нефть на статистике о росте ее запасов в США. Лидерами роста выступили подскочившие к уровням месячной давности бумаги ПАО "Полюс (+4,4%), а также акции "Сургутнефтегаза" (+3,8%).

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что в ходе торговых переговоров с Китаем обсуждается, в том числе, отмена уже действующих пошлин. Нефть Brent проседала в среду вечером в район $63 за баррель на статистике Минэнерго США (запасы нефти в стране выросли за неделю на 0,82 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 2,8-3 млн баррелей, также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов).

В четверг рост рынка акций РФ продолжился на фоне оптимистичных итогах заседания Федрезерва США и надежд на отсрочку введения торговых пошлин США к Китаю; индекс Мосбиржи превысил 2980 пунктов, а индекс РТС поднялся к рубежу 1500 пунктов, обновив максимум с октября 2013 года за счет роста нефтяных бумаг во главе с "Сургутнефтегазом" (+7%), а также на фоне укрепления рубля (доллар упал ниже 63 руб./$1). Нефть Brent поднялась к $64,5 за баррель.

Федрезерв США ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых. "Точечный график" (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок в будущем - указывает на высокую вероятность их сохранения на текущих уровнях в 2020 году. Только 4 из 17 руководителей регулятора предполагают возможность подъема ставки. В 2021 году предполагается всего одно увеличение стоимости кредитования.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг также не стал менять ставки, сообщив, что они останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка. Запущенная в ноябре программа выкупа облигаций будет продолжаться и завершится незадолго до того, как ЕЦБ решит поднять ставку, говорится в заявлении ЦБ.

Правление "Газпрома" утвердила новую дивидендную политику, которая к 2022 году предполагает выплату 50% скорректированной прибыли по МСФО. Так, "Газпром" планирует выплатить за 2019 год не менее 30%, за 2020 год - не менее 40%, за 2021 год - не менее 50% скорректированной прибыли по МСФО. Однако "Газпром" также сообщил, что может снизить размер дивидендов по итогам года, если соотношение "чистый долг/EBITDA" превысит 2,5х.

В пятницу рынок акций продолжил рост вслед за миром на новостях согласовании торговой сделки США и Китая; индекс РТС закрепился выше 1500 пунктов, индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3000 пунктов и сдал назад из-за укрепления рубля.

Президент США Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд. На этом фоне нефть Brent поднялась к $65 за баррель.

В Великобритании на внеочередных парламентских выборах победу одержала Консервативная партия Великобритании, выступающая за выход страны из Евросоюза уже в начале 2020 года. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу пообещал уложиться с Brexit до 31 января.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Сибири" (+27%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+13%), "Россетей" (+12%); хуже рынка оказались акции "Соллерса" (-4%), Polymetal (-3%), АФК "Система" (-3%).

Рынок акций РФ на следующей неделе на фоне общемирового оптимизма может продолжить подъем после локальной коррекции; коридор движения индекса МосБиржи может составить 2980-3020 пунктов, для индекса РТС - 1490-1530 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".