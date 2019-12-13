Sova Capital снизила рекомендацию для GDR ММК до "держать" после переоценки сектора

Sova Capital пересмотрела прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". Между тем рекомендация "держать" была подтверждена для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Северстали" (MOEX: CHMF).

Как отмечается в обзоре, аналитики ожидают, что ММК станет бенефициаром потенциального снижения цен на железную руду и коксующийся уголь, однако укрепление рубля может негативно отразиться на его марже. Несмотря на то, что ММК торгуется с низким коэффициентом EV/EBITDA на 2020 год на уровне 4,1х, его финансовые показатели и дивиденды могут оказаться под давлением в случае ослабления внутреннего спроса и в связи с новой программой капзатрат (на 2020-2025 годы) в размере $2,1 млрд, говорится в отчете Sova Capital.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ММК - 8 (текущая цена - 8,43), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НЛМК - 18,6 (текущая цена - 21,56), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Северсталь - 13,1 (текущая цена - 14,4), рекомендация - держать.