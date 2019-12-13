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13 декабря 2019 года 19:19

Рынок акций РФ завершил неделю выше 1500п по индексу РТС на новостях о торговой сделке США-КНР

Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками, подогретыми новостями о согласовании торговой сделки США и Китая, индекс РТС превысил рубеж 1500 пунктов, при этом акции "Норникеля" обновили исторический максимум.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2996,63 пункта (+0,5%, максимум дня - 3000,1 пункта), индекс РТС - 1501,42 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,7%.

Банк России по итогам заседания в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 6,25% годовых) и сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего ее снижения в первом полугодии 2020 года. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2019 году в интервале 0,8-1,3%, в 2020 году - 1,5%-2,0%.

Доллар вечером подрос до 62,88 рубля (+0,03 рубля), днем курс падал до 62,15 руб./$1.

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,3-3,7%, доллар подешевел на 0,88 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,7%), "Норникеля" (+2,9%, до 19,474 тыс. рублей), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), ГЛМК (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

В США накануне индексы достигли новых рекордных максимумов на сообщениях о том, что президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торгового соглашения с Китаем.

В пятницу в Азии на этих новостях также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подскочил на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,6%), "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,5-1,3%), однако наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Британский рынок лидирует после убедительной победы на внеочередных парламентских выборах Консервативной партии Великобритании, выступающей за выход страны из Евросоюза уже в начале 2020 года. Президент США Дональд Трамп поздравил с победой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и выразил уверенность в заключении выгодного торгового соглашения с Лондоном после Brexit.

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в ноябре увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на представителей Минкоммерции КНР о том, что Китай согласовал с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары.

Кроме того, в пятницу Трамп объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР, так как стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Тем не менее, негативным фактором вечером в пятницу стали известия, что юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил два пункта обвинений, выдвинутых в отношении президента Трампа. Первое из них - злоупотребление властью, вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Нефть в пятницу выросла, цена Brent поднималась выше $65 за баррель, но потом скорректировалась. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,77 за баррель (+0,9% и +0,8% накануне), январская цена WTI - $59,66 за баррель (+0,8% и +0,7% в четверг).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций в конце недели подогревался высокими ценами на нефть и оптимизмом относительно торговых соглашений США и Китая - президент Трамп сообщил, что США близки к заключению "большой торговой сделки" с КНР. Также поддержку рынкам оказали итоги прошедших накануне парламентских выборов в Великобритании. Спросом продолжили пользоваться акции компаний нефтегазового и металлургического секторов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки в конце недели излучали оптимизм на информации о договоренностях США и КНР по первой фазе торгового соглашения. Повышение в индексе РТС было более ярко выраженным за счет укрепления рубля. Инвесторы покупали бумаги, которые получат преимущество от ослабления торговой напряженности между США и КНР - акции металлургов ММК, "Северстали" и НЛМК (MOEX: NLMK), а в бумагах "Норникеля" продолжилась палладиевая эйфория, так как металл торгуется на рекордных уровнях. Неплохим спросом также пользовались дивидендные бумаги электроэнергетики, так как их актуальность повышается на фоне продолжающегося цикла смягчения ЦБ РФ. Слабее всех оказались акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,5%) на фоне дивидендной отсечки. Также скорректировались вниз после ралли акции "Сургутнефтегаза".

CNBC сообщило, что переговорщики США и Китая согласовали окончательный вариант торгового соглашения, которое теперь ждет одобрения от Трампа. По сути, данная сделка говорит о том, что активная фаза торговой войны подходит к концу. США сохранят часть пошлин, но также получат от Китая гарантии на увеличение закупок сельскохозяйственной продукции. В Великобритании прошли парламентские выборы, на которых консерваторы получили более 60% голосов, что сохранит за Борисом Джонсоном пост премьер-министра, а также усилит его позиции по вопросу выхода из Европы. Естественно, что все секторы в Европе торговались в "плюсе", а нефть Brent на фоне слабого доллара локально превышала $65 за баррель, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы в начале торгов в США проявляли осторожность в покупках, так как Китай не сразу подтвердил заключение первой фазы торговой сделки и достижение договоренностей. В Европе дополнительный оптимизм обеспечивали надежды на более "гладкий" Brexit после победы на парламентских выборах партии Бориса Джонсона.

Для нефти целью роста выступает отметка $66,5 за баррель, а ближайшая поддержка расположена на уровне $64 за баррель. В пятницу поздно вечером повлиять на динамику котировок может отчет Baker Hughes о числе активных нефтяных буровых установок в США.

Индексы МосБиржи и РТС в конце торгов удержались в "плюсе", но не смогли сохранить завоеванные в течение дня позиции. Рублевый индекс МосБиржи отступил от психологически важной отметки 3000 пунктов, индекс РТС смог удержаться на 1500 пунктах. На дневных графиках обоих индексов сформировались свечи, предупреждающие о возможном достижении локальных пиков и развороте вниз. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2970-3010 пунктов.

В целом, на рынках увеличивается опасность технической нисходящей коррекции, которая может реализоваться при любых негативных торговых сигналах. Следующая неделя, вероятно, начнется с американо-китайской темы: стороны на выходных могут сделать ряд заявлений, а в КНР будет опубликован блок важной макроэкономической статистики, отмечает Кожухова.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), после заседания Федрезерва важнее для рынков оказались комментарии Джерома Пауэлла о том, что ФРС в случае необходимости может начать покупать не только бескупонные краткосрочные казначейские облигации, но и более длинные классические бумаги, увеличив объем операций. Переход от покупок годовых бумаг к более долгосрочным будет фактическим началом нового полноценного раунда QE. Инвесторы позитивно восприняли возможность увеличения притока ликвидности, рисковые активы перешли к уверенному росту.

В пятницу ралли продолжилось после появления сообщений о том, что президент Трамп утвердил торговую сделку первого этапа с Китаем, а тарифы на китайский импорт не будут введены 15 декабря, что вызвало очередную волну оптимизма на рынках.

Что касается ставки ЦБ РФ, то в пользу ее снижения выступает стремительное снижение инфляции, которая по итогам ноября составила 3,5% г/г (а судя по недельным данным, уже опустилась до 3,3-3,4% г/г) и к концу года может достигнуть нижней границы прогнозного интервала ЦБ 3,2-3,7%. Также ЦБ не мог не учесть тот внешний позитив, который наблюдается в последние дни. Учитывая отсутствие необходимости перехода к мягкой ДКП, ЦБ РФ может снизить ставку в 2020 году до уровня 5,75-6%, но не ниже, считают эксперты.

Следующая неделя фактически станет последней неделей активных торгов в 2019 году, после этого западные инвесторы уйдут на рождественские каникулы. Рубль может умеренно скорректироваться в последующие недели из-за сезонного всплеска спроса на валюту, но ослабление рубля уже вряд ли будет существенным, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+9,4%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+7,8%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,9%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+2,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-12,6%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-2,9%), "М.Видео" (-2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,151 млрд рублей (из них 10,463 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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