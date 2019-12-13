Цены евробондов РФ обновили максимумы благодаря сохраняющемуся спросу на российские активы

Москва. 13 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций к концу недели обновили максимумы благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на российские активы, а также позитивным ожиданиям в отношении торговой сделки между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам пяти дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту сформировалась в первый же торговый день недели на фоне наметившейся стабилизации котировок американских казначейских обязательств после их падения в конце предыдущей недели на публикации довольно сильных ежемесячных данных по американскому рынку труда. Кроме того, поддержку российским еврооблигациям оказывали сделанные неделей ранее заявления главы долгового департамента Минфина РФ Константина Вышковского о том, что Россия в ближайшее время не будет размещать новые выпуски валютных гособлигаций. Также позитивными для рынка отечественных евробондов оставались такие факторы, как высокие цены на нефть, положительное сальдо торгового баланса и профицитное исполнение бюджета.

Российские еврооблигации, умеренно подраставшие в цене в первой половине дня во вторник, вечером перешли к легкой коррекции под давлением негативной динамики US Treasuries. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились благодаря снижению рисковой составляющей после состоявшейся встречи "нормандской четверки", на которой обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины.

Вместе с тем улучшение ситуации в секторе базовых активов привело в середине недели к активизации покупателей и на рынке отечественных евробондов. При этом доходность десятилетних еврооблигаций России снизилась на 3 базисных пункта, а самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году - на 4 базисных пункта.

В четверг рост котировок российских еврооблигаций усилился благодаря позитивным итогам декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. При этом US Treasuries, напротив, снизились в цене. Глобальные инвесторы позитивно восприняли заявления американского регулятора о том, что процентные ставки в следующем году повышаться не будут, что привело к росту стоимости практически всех рисковых активов, в том числе отечественных евробондов.

Федеральная резервная система США по итогам декабрьского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых. Решение американского регулятора совпало с прогнозами большинства аналитиков. "Информация, полученная после октябрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными, - говорилось в пресс-релизе. - Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой". При этом из заявления была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. "Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет принял решение об удержании целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам 1,5-1,75%", - отмечалось в заявлении. Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%.

Позитивный настрой инвесторов в конце недели был также усилен итогами декабрьского заседания Европейского Центробанка, который заявил о сохранении мягкой денежно-кредитной политики. Центробанки emerging markets, в частности, Мексики, Бразилии, Турции, России, также продолжили цикл снижения процентных ставок, что послужило дополнительным стимулом для игры на повышение. При этом благодаря продлению сделки ОПЕК+ цены на нефть находились устойчиво выше отметки $64 за баррель для сорта Brent. И наконец, центральной темой конца недели стали сообщения министерства торговли КНР о том, что Китай согласовал с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары. Все это в совокупности привело к новому витку роста котировок суверенных евробондов РФ.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,11% и составила 114,19% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 6 базисных пунктов и 13 декабря составил 97 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 2,1% (их доходность снизилась на 15 пунктов - до 3,69% годовых), с погашением в 2042 году - на 2,34% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 20 пунктов - до 162 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,86% (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 3,75% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,45%, подорожав до 109,28% от номинала (его доходность снизилась на 7 пунктов и составила 2,87% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,85%, до 111,78% от номинала (их доходность снизилась на 16 базисных пунктов и составила 2,74% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,16%, до 109,6% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 7 пунктов и составил 55 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне снижения активности глобальных инвесторов в преддверии рождественских каникул, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, формированию ярко выраженной тенденции будет препятствовать как традиционное предрождественское затишье на мировых рынках капитала, так и ожиданий участниками рынка паузы в череде снижений процентных ставок американским центробанком.