ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "МРСК Центра и Приволжья", но понижает целевую цену, говорится в комментарии ведущего аналитика "ФИНАМа" Наталии Малых. МРСК впервые выплатит промежуточный дивиденд за 9м2019 в размере 0,0163 руб. на акцию с доходностью 7,7%. Совокупный дивиденд за 2019 год может составить 0,021 руб. (-49% г/г) с доходностью 10%.

"МРСК Центра и Приволжья" – сетевая компания, охватывающая 9 областей общей площадью 408 тыс.кв.км. с населением 12,8 млн чел. Основной бизнес – передача электроэнергии. Контрольный пакет акций находится у "Россетей" (50,4%).

Прибыль акционеров "МРСК Центра и Приволжья" упала на 45% за 9м2019 до 5,7 млрд руб., EBITDA – на 26% до 14,6 млрд руб. На результат повлияло снижение отпуска, рост потерь, долга и начисление резервов. Выручка от передачи э/э повысилась на 6,6% на фоне индексации тарифов и покупки сетевых активов в Удмуртии.

"Задержки с оплатой от ТНС Энерго повлияют на прибыль и дивиденды в 2019-2020 гг и создают навес над акциями MRKP, - отмечает Наталия Малых. - Поддержку окажут дивиденды и проекты по повышению стоимости льготного техприсоединения и введению платы за резервы. Основной эффект от этих мер, на наш взгляд, проявится в увеличении загрузки мощностей и оптимизации капитальных затрат, которые абсорбируют значительную часть операционного денежного потока. Это позволит улучшить денежный поток и снизить долг, обслуживание которого, по нашим оценкам, потребует ~2,5% выручки в этом году".