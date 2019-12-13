Альфа-банк не исключает еще двух понижений ставки ЦБ (на 25 б. п. каждое) к апрелю 2020 г. до 5,75%, поскольку годовая инфляция, по мнению главного экономиста банка Наталии Орловой, замедлится до 2,5-2,6% г/г в 1К20. В то же время подобный подход может вызвать необходимость более быстрой коррекции монетарной политики в момент, когда инфляция начнет возвращаться к уровню 4,0% г/г.

Эксперт Альфа-банка также опасается возможного ужесточения риторики в глобальной монетарной политике в 2020 г., что может усилить давление на ЦБ. "Несмотря на ожидания того, что ЦБ, как и ФРС, возьмет паузу на сегодняшнем заседании по ставке, регулятор понизил ставку еще на 25 б. п. до уровня 6,25%. Главный вывод из действий ЦБ за последний год заключается в том, что динамика текущей инфляции является гораздо лучшим ориентиром для прогнозирования действий ЦБ, чем нам казалось изначально. Поэтому хотя многие факторы говорят против дополнительного снижения ставки, сохраняющееся замедление текущей инфляции может заставить ЦБ продолжить двигать ставку вниз", - отмечает Наталия Орлова.