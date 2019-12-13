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Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк не исключает еще двух понижений ставки ЦБ (на 25 б. п. каждое) к апрелю 2020 г. до 5,75%.
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13 декабря 2019 года 17:24
Альфа-банк не исключает еще двух понижений ставки ЦБ (на 25 б. п. каждое) к апрелю 2020 г. до 5,75%.
Альфа-банк не исключает еще двух понижений ставки ЦБ (на 25 б. п. каждое) к апрелю 2020 г. до 5,75%, поскольку годовая инфляция, по мнению главного экономиста банка Наталии Орловой, замедлится до 2,5-2,6% г/г в 1К20. В то же время подобный подход может вызвать необходимость более быстрой коррекции монетарной политики в момент, когда инфляция начнет возвращаться к уровню 4,0% г/г. Эксперт Альфа-банка также опасается возможного ужесточения риторики в глобальной монетарной политике в 2020 г., что может усилить давление на ЦБ. "Несмотря на ожидания того, что ЦБ, как и ФРС, возьмет паузу на сегодняшнем заседании по ставке, регулятор понизил ставку еще на 25 б. п. до уровня 6,25%. Главный вывод из действий ЦБ за последний год заключается в том, что динамика текущей инфляции является гораздо лучшим ориентиром для прогнозирования действий ЦБ, чем нам казалось изначально. Поэтому хотя многие факторы говорят против дополнительного снижения ставки, сохраняющееся замедление текущей инфляции может заставить ЦБ продолжить двигать ставку вниз", - отмечает Наталия Орлова.
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13 декабря 2019 года 19:42
Рубль вечером демонстрирует волатильность к доллару и евро на заявлениях Трампа относительно соглашения США-Китай
Москва. 13 декабря. Доллар и евро перешли к небольшому повышению на "Московской бирже" в пятницу вечером после активного снижения в первой половине дня; рубль развернулся вниз и немного дешевеет к бивалютной корзине, демонстрируя рост волатильности на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно сделки между США и Китаем. читать дальше
.13 декабря 2019 года 19:32
Sova Capital пересмотрела прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена с "покупать" до... читать дальше
.13 декабря 2019 года 19:29
Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью благодаря оптимистичным итогам заседания Федрезерва США и новостях о согласовании торговой сделки США и Китая, что отменило сценарий введения с 15 декабря новых заградительных пошлин для КНР. Индекс РТС на фоне укрепления рубля превысил 1500 пунктов, обновив максимум с октября 2013 года, а индекс Мосбиржи достиг рубежа 3000 пунктов. читать дальше
.13 декабря 2019 года 19:19
Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками, подогретыми новостями о согласовании торговой сделки США и Китая, индекс РТС превысил рубеж 1500 пунктов, при этом акции "Норникеля" обновили исторический максимум. читать дальше
.13 декабря 2019 года 19:10
Москва. 13 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций к концу недели обновили максимумы благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на российские активы, а также позитивным ожиданиям в отношении торговой сделки между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам пяти дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 декабря 2019 года 18:32
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe и поднимает их среднесрочную целевую цену до $345, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. Взгляд эксперта на дальнейшие перспективы Adobe остается позитивным. "Отчетность Adobe мы оцениваем как достаточно... читать дальше
.13 декабря 2019 года 18:00
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций МРСК Центра и Приволжья, но понижает целевую цену
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "МРСК Центра и Приволжья", но понижает целевую цену, говорится в комментарии ведущего аналитика "ФИНАМа" Наталии Малых. МРСК впервые выплатит промежуточный дивиденд за 9м2019 в размере 0,0163 руб. на акцию с доходностью 7,7%. Совокупный... читать дальше
.13 декабря 2019 года 16:46
Доллар на недельном графике, с технической точки зрения, еще обладает потенциалом падения против рубля, а в краткосрочном периоде вошел в зону перепроданности, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшая зона важных поддержек расположена в районе 62 руб. - ее... читать дальше
.13 декабря 2019 года 16:15
Актуальный курс USD/RUB весьма привлекателен для открытия длинных позиций в долларах США, сообщается в комментарии ITI Capital. Прогноз по паре на конец года составляет 64 рубля/доллар, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. "Мы считаем, что актуальный курс USD/RUB... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:54
Рубль может закончить год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 руб./$, если позитив сохранится - БКС
Если сохранится общерыночный позитив, то рублевая валюта закончит год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 рублей за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 25 б.п. до уровня 6,25% с учетом последних изменений рыночной конъюнктуры... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:40
Рубль днем уверенно растет к доллару и евро благодаря позитивным новостям относительно сделки между США и Китаем
Москва. 13 декабря. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам, обусловленному новостями о согласовании между США и Китаем первого этапа торговой сделки. читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:39
Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:20
Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными, несмотря на улучшение рыночного сантимента и рост спроса на рисковые активы. Инвесторы сохраняют веру в перспективы роста стоимости металла в... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:00
Учитывая результаты выборов в Великобритании, Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Как и предсказывали предварительные опросы мнения, Консервативная партия Великобритании одержала... читать дальше
.13 декабря 2019 года 14:44
Еврооблигации "Газпрома" GAZPRU 34 и GAZPRU 37 могут показать опережающую динамику на фоне улучшения спроса на риск, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Газпром может снизить объем инвестиций в 2020 г. и ограничить выплату дивидендов в 2020-21 гг., что, на наш взгляд, поддержит кредитный... читать дальше
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