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Главная / Мнения аналитиков / Доллар еще обладает потенциалом падения против рубля - ИК "Велес Капитал"
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13 декабря 2019 года 16:46
Доллар еще обладает потенциалом падения против рубля - ИК "Велес Капитал"
Доллар на недельном графике, с технической точки зрения, еще обладает потенциалом падения против рубля, а в краткосрочном периоде вошел в зону перепроданности, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшая зона важных поддержек расположена в районе 62 руб. - ее пробой откроет дорогу в район минимумов апреля прошлого года, к 60,50 руб. В среднесрочной перспективе американская валюта остается под давлением до закрепления пары доллар/рубль выше 64,50 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
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13 декабря 2019 года 19:42
Рубль вечером демонстрирует волатильность к доллару и евро на заявлениях Трампа относительно соглашения США-Китай
Москва. 13 декабря. Доллар и евро перешли к небольшому повышению на "Московской бирже" в пятницу вечером после активного снижения в первой половине дня; рубль развернулся вниз и немного дешевеет к бивалютной корзине, демонстрируя рост волатильности на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно сделки между США и Китаем. читать дальше
.13 декабря 2019 года 19:32
Sova Capital пересмотрела прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена с "покупать" до... читать дальше
.13 декабря 2019 года 19:29
Рынок акций РФ на неделе вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью благодаря оптимистичным итогам заседания Федрезерва США и новостях о согласовании торговой сделки США и Китая, что отменило сценарий введения с 15 декабря новых заградительных пошлин для КНР. Индекс РТС на фоне укрепления рубля превысил 1500 пунктов, обновив максимум с октября 2013 года, а индекс Мосбиржи достиг рубежа 3000 пунктов. читать дальше
.13 декабря 2019 года 19:19
Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками, подогретыми новостями о согласовании торговой сделки США и Китая, индекс РТС превысил рубеж 1500 пунктов, при этом акции "Норникеля" обновили исторический максимум. читать дальше
.13 декабря 2019 года 19:10
Москва. 13 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций к концу недели обновили максимумы благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на российские активы, а также позитивным ожиданиям в отношении торговой сделки между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам пяти дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 декабря 2019 года 18:32
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe и поднимает их среднесрочную целевую цену до $345, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. Взгляд эксперта на дальнейшие перспективы Adobe остается позитивным. "Отчетность Adobe мы оцениваем как достаточно... читать дальше
.13 декабря 2019 года 18:00
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций МРСК Центра и Приволжья, но понижает целевую цену
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "МРСК Центра и Приволжья", но понижает целевую цену, говорится в комментарии ведущего аналитика "ФИНАМа" Наталии Малых. МРСК впервые выплатит промежуточный дивиденд за 9м2019 в размере 0,0163 руб. на акцию с доходностью 7,7%. Совокупный... читать дальше
.13 декабря 2019 года 17:24
Альфа-банк не исключает еще двух понижений ставки ЦБ (на 25 б. п. каждое) к апрелю 2020 г. до 5,75%.
Альфа-банк не исключает еще двух понижений ставки ЦБ (на 25 б. п. каждое) к апрелю 2020 г. до 5,75%, поскольку годовая инфляция, по мнению главного экономиста банка Наталии Орловой, замедлится до 2,5-2,6% г/г в 1К20. В то же время подобный подход может вызвать необходимость более быстрой... читать дальше
.13 декабря 2019 года 16:15
Актуальный курс USD/RUB весьма привлекателен для открытия длинных позиций в долларах США, сообщается в комментарии ITI Capital. Прогноз по паре на конец года составляет 64 рубля/доллар, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. "Мы считаем, что актуальный курс USD/RUB... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:54
Рубль может закончить год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 руб./$, если позитив сохранится - БКС
Если сохранится общерыночный позитив, то рублевая валюта закончит год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 рублей за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 25 б.п. до уровня 6,25% с учетом последних изменений рыночной конъюнктуры... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:40
Рубль днем уверенно растет к доллару и евро благодаря позитивным новостям относительно сделки между США и Китаем
Москва. 13 декабря. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам, обусловленному новостями о согласовании между США и Китаем первого этапа торговой сделки. читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:39
Следующую неделю нефть, вероятно, проведет в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Мы видим нефть на следующей неделе в диапазоне 63-65 долларов/баррель. Несмотря на заключение 1 фазы торгового соглашения между США и КНР, мы не верим в закрепление нефти выше... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:20
Цена золота до конца года останется на уровне ниже 1500 долларов/унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными, несмотря на улучшение рыночного сантимента и рост спроса на рисковые активы. Инвесторы сохраняют веру в перспективы роста стоимости металла в... читать дальше
.13 декабря 2019 года 15:00
Учитывая результаты выборов в Великобритании, Julius Baer придерживается нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Как и предсказывали предварительные опросы мнения, Консервативная партия Великобритании одержала... читать дальше
.13 декабря 2019 года 14:44
Еврооблигации "Газпрома" GAZPRU 34 и GAZPRU 37 могут показать опережающую динамику на фоне улучшения спроса на риск, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Газпром может снизить объем инвестиций в 2020 г. и ограничить выплату дивидендов в 2020-21 гг., что, на наш взгляд, поддержит кредитный... читать дальше
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