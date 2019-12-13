Рубль днем уверенно растет к доллару и евро благодаря позитивным новостям относительно сделки между США и Китаем

Москва. 13 декабря. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам, обусловленному новостями о согласовании между США и Китаем первого этапа торговой сделки.

Курс доллара США составил 62,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,76 руб./EUR1, подешевев на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,38 копейки - до 65,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 67,13 копейки, до 62,5544 руб./$1, и уменьшил курс евро на 56,63 копейки, до 69,8608 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам, обусловленному новостями о том, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

"Российская валюта близка к максимально крепким значениям текущего года благодаря экстремально оптимистичному внешнему фону. Сообщения о возможной отмене части действующих тарифов в рамках подписания первой фазы соглашения стали позитивным сюрпризом для рынка, что повсеместно поддерживает аппетит к рисковым активам. Рубль движется в тренде с прочими валютами развивающихся стран и с нефтяными ценами, которые пытаются устойчиво закрепиться выше $64 за баррель. Оптимизм, наблюдающийся на глобальных площадках, вполне может сохраниться в рамках декабря, формируя благоприятные условия для рубля и давая ему шансы закрепиться вблизи текущих комфортных значений", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Укреплению рубля способствовал твит президента США Дональда Трампа, а также подорожавшая нефть. Трамп написал в своем Twitter, что "мы близки к заключению крупной сделки с КНР. Они хотят ее заключить, как и мы!" От него ждали любое заявление, так как 15 декабря должны автоматически быть введены новые тарифы на китайский импорт. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что президент Трамп подписал соглашение о торговле между США и Китаем, чтобы предотвратить повышение тарифов 15 декабря. Стороны согласовали тарифные сетки, отмену новых пошлин, а также закупку Китаем сельскохозяйственной продукции на $50 млрд в 2020 году. Ослабление торговой войны оказало поддержку рисковым активам и давление на защитные", - полагает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

При этом рубль почти не отреагировал на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25%, так как оно соответствовало ожиданиям рынка Большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки ЦБ РФ именно на 25 б.п.

Регулятор подчеркнул, что наблюдает продолжение снижения годовой инфляции. "Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечает ЦБ РФ.

"Риторика банка осталась неизменной, однако дальнейшие действия регулятора могут быть более аккуратными. Во-первых, регулятор уже находится в нижней половине нейтрального диапазона, поэтому все его действия носят характер подстройки и будут крайне взвешенными. Во-вторых, неопределенность относительно фискальной политики в следующем году остается высокой. Однако мы полагаем, что первое полугодие 2020 года будет характеризоваться слабой активностью потребителей, а также резким замедлением инфляции из-за эффекта базы. Поэтому в нашем базовом сценарии продолжаем ожидать снижения ключевой ставки на 25 б.п. 7 февраля 2020 года. Кроме того, регулятор, вероятно, не успел оценить значительно улучшившийся внешний фон для развивающихся рынков в ночь с четверга на пятницу, что также может выступать фактором в пользу поддержания мягкой монетарной политики", - полагают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 6,5% до 6,25%, что в рамках наших ожиданий и является логическим следствием падения инфляции ниже таргета ЦБ в 4%. Понижение ключевой ставки уже учтено в курсе российского рубля. Однако, вероятно, оно станет локальным позитивом для российских дивидендных акций, прежде всего акций "Газпрома". Банк России неоднократно озвучивал таргет по ключевой ставке в 6-7%. Вместе с тем, ключевая проблема российского бизнеса - это рентабельность в 5-6% на фоне слабого внутреннего спроса и стоимость кредитов от 9-10%. Поэтому мы не сильно удивимся, если в следующем 2020 году ключевая ставка достигнет 5%. До конца текущего года с высокой вероятностью доллар будет торговаться в пределах 62,0-63,0 руб./$1, а евро останется в диапазоне 69,0-71,0 руб./EUR1", - подчеркивает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Цены на нефть растут в пятницу на позитивных новостях с торгового "фронта". Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем. Как отмечают эксперты, степень сокращения действующих пошлин будет ключевым фактором для оценки потенциального увеличения спроса на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 1,48% - до $65,15 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,17% - до $59,87 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу на решении ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 11 базисных пункта (б.п.) - до 6,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 6,52% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев снизились на 5 б.п. - до 6,54%, 6,6% и 6,63% годовых соответственно.